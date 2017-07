Perustuslakivaliokunnan kuulema asiantuntija: ”Tämä tosiasia jäänyt vähälle huomiolle - sote tulee viemään kaksi hallituskautta”

Yksi perustuslakivaliokunnan sote-lausuntoaan varten kuulemista asiantuntijoista, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri ja Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen arvioi, että perustuslakivaliokunnan vaatimukset täyttävä sote-uudistus voisi olla valmis vuoteen 2025 mennessä.

–Vähemmälle huomiolle on jäänyt se tosiasia, että perustuslakivaliokunta ottaa lausunnossaan kantaa siihen, voidaanko kokonainen julkishallinnon toimiala Suomessa yksityistää. Edellytyksenä toiminnan yksityistämiselle on, ettei yksityistäminen saa vaarantaa perusoikeuksien toteutumista, Lehtonen kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Hän korostaa, että keskeistä sote-uudistuksen toteuttamisen perustuslainmukaisuuden kannalta on, että julkinen valta voi kaikissa tilanteissa taata sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävän toteutumisen yhdenvertaisesti.

–Perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan tältä osin, että vaatimus ei toteudu, jollei maakunta voi itse tuottaa myös valinnanvapauden piiriin kuuluvaksi ehdotettuja palveluja. Sipilän hallituksen sote-esitykseen sisältyvät velvoitteet yhtiöittää sote-palveluja taikka antaa asiakasseteli palvelua tarvitsevalle eivät riittävästi turvaa palvelujen saatavuutta. Ne ovat toki mahdollisia tuotantotapoja, mutta ne eivät saa rajata maakunnan mahdollisuutta tuottaa itse näitä palveluja, Lehtonen sanoo.

Perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan myös, että sote-uudistus ei esitetyssä toteutusaikataulussa riittävällä varmuudella toteuta eri väestöryhmien yhdenvertaista kohtelua ja heidän tosiasiallisia mahdollisuuksiaan saada perusoikeuksien toteuttamisen kannalta välttämättömiä palveluja. Uudistuksen aikataulua on perustuslakivaliokunnan mukaan muutettava siten, ettei sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus vaarannu.

–Oma arvioni on, että sote-uudistus, jossa maakunnat toimivat terveydenhuollon järjestäjinä ja jossa potilaan valinnanvapautta on hallitusti laajennettu, on mahdollista toiminnallistaa maanlaajuiseksi vuoteen 2025 mennessä eli tapahtuvaksi esimerkiksi 4 vaiheessa 2 vuoden välein. Uudistuksen toteuttaminen vie siis todennäköisesti myös kaksi seuraavaa hallituskautta, Lehtonen sanoo.

–Tämän vuoksi uudistuksen parlamentaarinen jatkovalmistelu olisi kovin tärkeää. Muuten sote-uudistuksesta tulee helposti ”kummitus” joka ei ole elävä eikä kuollut – yksi hallitus saa lait voimaan, mutta seuraava hallitus joko muuttaa niitä tai laiminlyö niiden toimeenpanon. Sote-uudistuksen osalta monesta asiasta vallitsee yhteisymmärrys. Uudistus pitäisi rakentaa niiden varaan, hän jatkaa.

Lehtosen arvion mukaan perustuslakivaliokunnan lausunto edellyttää merkittäviä korjauksia sote-lainsäädäntöä koskeviin lakiehdotuksiin. Hän korostaa, että perustuslakivaliokunta myös käytännössä edellytti uudistuksen vaiheistamista niin, että kaikissa vaiheissa voidaan varmistaa yhdenvertaiset ja riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Lasse Lehtonen oli yksi perustuslakivaliokunnan kuulemista asiantuntijoista ja jäsen myös sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa sote-uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuen asiantuntijaryhmässä. Hän vastaa blogissaan myös perustuslakivaliokunnan arvostelijoille.

–Kritiikkiä on tullut erityisesti elinkeinoelämän järjestöiltä, joissa perustuslakivaliokunnan asiantuntijoita on arvioitu puolueellisiksi ja vanhanaikaisesti ajatteleviksi. Perustuslakivaliokunnan sote-paketin arvioinnissa käyttämien asiantuntijoiden lista oli kuitenkin poikkeuksellisen laaja ja se edusti käsitykseni mukaan eri yhteiskunnallisia näkemyksiä. Olin itsekin yhtenä valiokunnan asiantuntijana. Eri asiantuntijat taustoistaan riippumatta näkivät sote-esityksessä hyvin samanlaisia ongelmia. Juridisesta näkökulmasta tarkastellen valiokunnan lausunto on korkeatasoinen ja hyvin perusteltu.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi torstaina perustuslakivaliokunnan lausunnon julkaisun jälkeen, että sote-uudistus tulee kokonaisuudessaan voimaan vuoden 2019 alussa. Perjantaina Sipilä myönsi, että uudistus vaatii enemmän korjaustyötä.

Hallituspuolueiden johtotrio kävi perjantaina läpi perustuslakivaliokunnan lausunnon merkitystä. Johtopäätös on, että sote-esityksen korjaaminen ei onnistu hetkessä, kuten hallitus on aiemmin vakuutellut, vaan vaatii uuden noin 6–8 viikon lausuntokierroksen.

–Nyt on liian aikaista puhua näistä aikatauluista ennen kuin meillä on virkamiesten arvio siitä, kuinka kauan tuo valinnanvapauslainsäädännön korjaussarja vaatii aikaa, Sipilä sanoi Ylelle perjantaina.

Valtion talouden hoitoa ja valtion riskinottoa valvova eduskunnan tarkastuvaliokunta varoitti torstaina riskeistä, joita syntyy, jos soteen halutaan myöhemmin tehdä muutoksia.

–Johtopäätöksenään saatujen selvitysten perusteella valiokunta toteaa, että valtion taloudellinen riski näyttää muodostuvan siitä, jos lainsäätäjä tulevaisuudessa haluaisi palauttaa jo kertaalleen yksityistetyt palvelut julkisen tahon tuotettaviksi. Tällöin valtio/maakunnat joutuvat varautumaan maksamaan korvauksia niin kotimaisille kuin ulkomaisille yksityisille toimijoille. Epätietoisuus korvausten määrästä tai pelko huomattavista korvauksista voi tosiasiallisesti johtaa siihen, että markkinoiden avaaminen jää pysyväksi, valiokunta totesi lausunnossaan.

