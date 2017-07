Naisetkin halutaan palvelukseen: ”Asevelvollisuuden rajoittaminen yhteen sukupuoleen on aikansa elänyttä”

Noin 12 000 varusmiestä, heidän joukossaan 400 vapaaehtoista naista, aloittaa maanantaina asepalveluksensa. Keskustanuoret vaatii asevelvollisuuden ulottamista koko ikäpolveen eli molempiin sukupuoliin.

– Asevelvollisuuden rajoittaminen vain yhteen sukupuoleen on aikansa elänyttä. Sukupuoli ei määritä henkilön soveltuvuutta maanpuolustuksen tehtäviin. Siksi tarvitaan sukupuolineutraalia kansalaispalvelusta, keskustanuoret toteaa tiedotteessaan.

Vapaaehtoinen asepalvelus on ollut naisille mahdollista yli 20 vuoden ajan, mutta keskustanuorten mukaan ”naisten osuus varusmiehistä on edelleen marginaalinen”. Puolustusvoimien tiedotteen mukaan 12 000:sta uudesta alokkaasta noin 400 on naisia.

– Kannatan yleistä ja yhtäläistä kansalaispalvelusta, jossa kaikki ovat lähtökohtaisesti samalla viivalla. Kansalaispalvelus ei automaattisesti tarkoittaisi aseellista palvelusta Puolustusvoimissa, vaan myös tapoja osallistua Suomen turvallisuuden rakentamiseen on kyettävä monipuolistamaan. Sukupuoli ei kuitenkaan saa olla ratkaiseva tekijä tehtävää määritettäessä, keskusnuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi sanoo.

Keskustanuorten mukaan ”koko sukupolven kattavien kutsuntojen avulla tulisi valikoida parhaiten sopivat ja motivoituneimmat henkilöt sukupuolesta riippumatta kuhunkin tehtävään”.

– Koko ikäluokan osaaminen saadaan käyttöön luomalla lisää erilaisia tapoja suorittaa kansalaispalvelus. Erityisesti aseettomia, siviilikriisinhallinnan tehtäviä on kehitettävä voimakkaasti, jotta sopiva tehtävä löytyisi kaikille.

Keskustanuoret kertoo työstävänsä parhaillaan omaa malliaan sukupuolineutraalista kansalaispalvelusta.

