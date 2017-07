”Itämerellä käynnissä kylmän sodan toinen erä” – Sotahistorioitsija Ylellä: Asevarustelu kiihtyy

Itämerellä on käynnissä kylmän sodan toinen erä, arvioi sotahistorian dosentti Markku Salomaa Ylen Ykkösaamussa. Itämeren turvallisuustilanne on kiristynyt viime aikoina entisestään, kun Venäjän sekä Yhdysvaltain ja Naton koneiden välillä on sattunut kahnauksia.

Heinäkuun lopulla Venäjä järjestää laivastoparaatin, johon ollaan siirtämässä suuria laivastoaluksia. Samaisia aluksia odotetaan mukaan myös syksyn suuriin sotaharjoituksiin. Itämerellä järjestetään yhtä aikaa Ruotsin Aurora 17- ja Venäjän Zapad-sotaharjoitukset, joita on pidetty jopa historiallisen suurina.

Ruotsin harjoitukseen ottavat osaa myös Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Liettua, Norja ja Yhdysvallat, joka on mukana ruotsalaisharjoituksissa ensimmäistä kertaa. Zapad-harjoitukseen puolestaan osallistuu lisäksi Valko-Venäjä. Zapad tarkoittaa länttä.

Dosentti Salomaa sanoi Ykkösaamussa, että Itämeren tilanne on saattanut vaikuttaa suuren yleisön mielestä jo kovinkin pahalta, mutta toistaiseksi kaikki on mennyt ”ihan normaaliajan sotilaallisen kehityksen piikkiin”.

–Kylmän sodan toinen erä on nyt vain käynnissä. Se ei ole vielä saanut sellaisia piirteitä, että voitaisiin sanoa, että mitään uhkia on, mutta vaaratekijöitä tähän kyllä eittämättä liittyy. Kun siellä on näinkin vilkasta tämä sotilasilmaliikenne ja samoin meriliikenne, niin joku vahinko voi sattua, hän sanoi radiossa.

–Siitä olen huolestunut, että se alkaa yhä enemmän muistuttaa sitä, mitä Etelä- ja Itä-Kiinan merellä tapahtuu, missä on jo sattunut tällaisia yhteentörmäyksiä, vahinkoja ja kuolonuhrejakin tullut.

Kiina havittelee valtaansa merkittävää osaa Etelä-Kiinan merestä ja on rakentanut alueelle tekosaaria tukeakseen pyrkimyksiään. Yhdysvallat on pyrkinyt estämään tätä lähettämällä toistuvasti kiistellylle alueelle omia aluksiaan. Jännite kasvoi jälleen eilen sunnuntaina, kun Yhdysvaltain sota-alus purjehti lähelle kiisteltyä saarta, mihin Kiina vastasi lähettämällä paikalle omaa sotakalustoaan.

Liikkeellä ydinaseita

Salomaa huomautti, että Itämerellä on liikkeellä ydinaseita. Salomaan mukaan Venäjä on siirtämässä Itämerelle kaksi suurta ydinsukellusvenettä, jotka on varustettu ydinohjuksilla. Lisäksi Salomaan mukaan siirretään yksi suuri ydinkärjillä varustettu ohjusristeilijä.

–Ne eivät kuulu siis Itämerelle ollenkaan. Kylmän sodan aikanakaan niitä ei täällä ollut.

Salomaa muistuttaa, että tavallisesti Venäjän Itämeren-laivasto on varsin vaatimaton. Hän arvelee, että amerikkalaisetkin ovat tuomassa Itämerelle omat ydinasepommittajansa samaan tapaan kuin kesän Saber Strike -harjoituksessa. Itämerellä on Salomaan mukaan hyvin vilkasta syyskuun lopulle asti.

Kylmään sotaan Itämeren tilanteen yhteydessä on viitannut myös puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.), joka on sanonut tilanteen alkavan muistuttaa kylmän sodan aikoja. Ahvenanmaan kansanedustaja Mats Löfström (r.) puolestaan sanoi aiemmin Uudelle Suomelle, että kylmän sodan aikana tilanne oli paljon kovempi, eikä tilanne toistaiseksi ole herättänyt pelkoa Ahvenanmaalla.

