Juho Eerola: Perussuomalaisten loikkariruletti on ohi – ”Nyt se oli tässä”

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Juho Eerola arvioi Uudelle Suomelle, että perussuomalaisten eduskuntaryhmään ei enää ole tulossa uusia paluuloikkareita.

Eerola sanoi vielä viime viikolla, että kaksi Uuteen vaihtoehtoon lähtenyttä kansanedustajaa harkitsisi palaamista perussuomalaisten ryhmään – siis UV-ryhmästä palanneen Ritva Elomaan ja sitoutumattomana olleen Arja Juvosen lisäksi. Toisaalta perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho oli aiemmin ilmoittanut, että palaajien olisi syytä ilmoittaa paluustaan kesäkuun loppuun mennessä. Kuu vaihtui viikonloppuna.

Vieläkö on mahdollista, että palaajia tulee, vai oliko se siinä, Juho Eerola?

– Kyllä mä luulen, että nyt se saattoi olla tässä. Ainakaan itselläni ei ole tiedossa, että nämä jotka omantuntonsa kanssa painiskelivat, olisivat kehdanneet sitten tulla takaisin, Eerola sanoo Uudelle Suomelle.

– Veikkaan, että tässä se nyt oli – ainakin tältä erää.

Eerolan ”tältä erää” viittaa siihen, että seuraavat eduskuntavaalit vaanivat keväässä 2019 ja alkavat ensi vuonna todella upota poliitikkojen tajuntaan. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän hajoamisen jälkeen tehdyissä varhaisissa mielipidetiedusteluissa Halla-ahon perussuomalaisten kannatus on ollut lähellä 10 prosenttia, kun taas Uuden vaihtoehdon – joka toistaiseksi on pelkkä eduskuntaryhmä ja yhdistys – suosio oli parissa prosentissa. Lisäksi Iltalehden tuoreesta kyselystä ilmeni, että Halla-aho oli alle 50-vuotiaiden suomalaisten suosikki seuraavaksi pääministeriksi.

– Nyt etenkin kun päästään myllyttämään oppositiopolitiikkaa, mikä me osataan, niin 2019 vaaleihin alkaa näyttää näkymät siltä, että meillä tulee olemaan oikeinkin hyvä kannatus, Eerola iloitsee.

Uuden vaihtoehdon tai Sinisen tulevaisuuden osalta Eerola ei kannatuksen nousuun usko, ja siksi ensi vuonna vaalien lähestyessä on jälleen edessä ”toinen tilanne”.

– Olen vähän skeptinen, saavatko he edes kerättyä tarvittavaa määrää niitä kannatuskortteja [puolueen rekisteröimiseksi]. Plus että se kannatushan ei tule olemaan yhtään mitään. Se on 2–4 prosentin puolue, eikä sillä 19 kansanedustajaa tulla valitsemaan [eduskuntaan], Eerola sanoo.

– Siinä kohtaa voi olla, että muutama sitten taas ehkä harkitsee uudelleen.

Eli ovia ei suljeta pysyvästi niiltäkään, jotka lähtivät Uuteen vaihtoehtoon?

– No, kyllä se nyt tällä erää on niin, että nyt he ovat sen valintansa tehneet. Tapauskohtaisesti voimme sitten miettiä myöhemmin, mutta minun näkemykseni on, että tällä erää he ovat valintansa tehneet ja lähteneet ja sillä selvä.

”Kike” Elomaan paluuloikka aiheutti jännityksen pärinää hallituksen enemmistöaseman suhteen. Kun perussuomalaisista eronnut Veera Ruoho kuitenkin valitsi hallituspuolue kokoomuksen, eikä lisää PS-palaajia ole tullut, on hallitus eduskunnan äänestyksissä tällä hetkellä suhteellisen vahvassa asemassa 105:lla äänestävällä edustajallaan.

Eerolan mukaan perussuomalaisten tilanne on kaksijakoinen. Puolue on hänen mukaansa hyvässä asennossa, sillä piirit, valtuustoryhmät ja paikallisosastot ovat pysyneet pääosin yhtenäisinä. Eduskuntaryhmälle hajaannus sen sijaan oli ”rankka paikka”, hän sanoo.

Toisaalta Eerola sanoo, että jäljelle jääneessä perussuomalaisten ryhmässä on ”helpompi hengittää”. Hänen mukaansa ryhmään jäivät ”ei-ahdasmieliset” jäsenet ja sieltä poistuivat ihmiset, jotka edellyttivät muilta oman ajattelutapansa omaksumista. Esimerkki tästä on Eerolan mukaan ryhmän suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin, mikä Halla-ahon arvion mukaan on supistuneella ryhmällä liberaalimpi kuin aiemmin.

– Tämä porukka, joka jäi perussuomalaisiin, on ihmisen seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä liberaalimpi, Eerolakin sanoo.

Hän sanoo, että nuorentunut ryhmä saattaa olla myös esimerkiksi uskonnollisissa kysymyksissä vapaamielisempi kuin aiemmin – mutta toki maahanmuuttopolitiikassa ”huomattavasti kriittisempi”, Eerola vakuuttaa.

Lue lisää aiheesta:

Perussuomalaiset vihjaavat homolinjan vapautumisesta – Halla-aho lehdelle: Soinin vaatimus ahdisti

”Hallituksen enemmistö voi olla kohta mennyttä” – Pahaenteinen vihjaus Halla-aholta

Kimmo Kiljunen: ”Ennenaikaiset eduskuntavaalit tulossa – Sipilän pakko tehdä johtopäätökset”

Ministeri Lindström tyrmää Sebastian Tynkkysen spekulaatiot: ”Juhannusvitsi”

Sinisen tulevaisuuden ankea näkymä: ”Rahaton ja ongelma uskottavuudessa”

Hallituskriisin seuraus: Perussuomalaisten ja kokoomuksen kannatus nousi Yle- ja HS-gallupeissa