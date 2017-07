Kuva: Mikkelin vankilasta löytyi mysteerinappi – ”Vankien halventavaa kohtelua”

Mikkelin vankilaan on tehty vakavien puutteiden vuoksi jälkitarkastus, jonka mukaan vankilan toiminta on parantunut huomattavasti. Useita puutteita havaittiin silti edelleen. Lisäksi tarkastuksessa löytyi omituisesti sijoitettu hälytysnappula.

Apulaisoikeusasiamies havaitsi marraskuussa Mikkelin vankilan toiminnassa useita vakavia puutteita. Vankilassa oli käytössä toimintatapoja ja sääntöjä, jotka eivät perustuneet lakiin ja jotka erosivat muiden vankiloiden käytännöistä. Vankilassa oli ollut pitkään käytössä vankilan itse laatima järjestyssääntö, jota aluejohtaja ei ollut virallisesti vahvistanut. Siinä asetettiin vangeille lainvastaisia rajoituksia. Jälkitarkastuksen mukaan vankilan järjestyssääntö ei enää merkittävästi eroa muiden suljettujen vankiloiden järjestyssäännöistä.

Vankilassa ei ollut tutkintavankiosastoa, vaikka tutkintavangit lain mukaan ja kansainvälisten sopimusten mukaan on sijoitettava omalle osastolle erilleen vankeusvangeista. Nyt sellaisia on perustettu.

Vangeille ei ollut annettu asianmukaisia mahdollisuuksia oikeudenkäyntiin valmistautumiseen tai annettu muutoksenhakuohjausta ja heidän asianajosalaisuuttaan oli loukattu. Nyt oikeudenkäyntiasiakirjojen hallussapitoa ei enää rajoiteta, mikä parantaa vankien mahdollisuuksia valmistautua oikeudenkäyntiin. Vankilassa on ryhdytty tekemään lain mukaisia hallintopäätöksiä ja antamaan niihin muutoksenhakuohjausta.

Vankien ja henkilökunnan välit vaikuttivat marraskuussa tavanomaista huonommilta ja jännitteisimmiltä, mutta tilanne oli nyt parempi ja ilmapiiri rauhallinen. Vankilassa lisätty sellien aukioloaikoja, ja vankilan luonne on muuttunut aikaisempaa avoimemmaksi.

Liikunnan harrastusmahdollisuudet olivat erittäin huonot, mitä on nyt parannettu, vaikkakin vankilasta puuttuu edelleen kuntosali, joka kaikissa muissa vankiloissa on. Vankilan poistumislupa-, kurinpito- ja tapaamiskäytännöt olivat erittäin tiukat. Nyt käytännöt on muutettu muita vankiloita vastaaviksi.

Aluekeskus laiminlöi laillisuuden valvontaa

Eniten ongelmia on jäänyt vastaanotto-osaston toimintaan ja etenkin omaisuuden haltuun antamiseen.

– Vastaanotto-osastolla ei edelleenkään aina tehdä kielteisiä päätöksiä silloin, vangille ei anneta tavaraa haltuun. Omaisuuden epäämistä on voitu myös perusteella oikeusohjeiden valossa virheellisiksi arvioitavilla perusteilla. Vankilan toiminnassa havaittiin edelleen puutteita vankien perehdyttämisessä ja ruokaa annettiin vangeille edelleen tietyissä tilanteissa luukun kautta, apulaisoikeusasiamiehen tarkastuspöytäkirjassa todetaan.

Apulaisoikeusasiamies katsoo, että Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen aluekeskus on laiminlyönyt lainmukaisuuden toteutumisen valvomista ja varmistamista Mikkelin vankilassa. Aluekeskuksen tulee apulaisoikeusasiamiehen mukaan tehostaa toimintaansa laillisuuden valvonnassa ja antaa vankilan johdolle sen tarvitsema oikeudellinen ohjaus ja neuvonta.

Jälkitarkastuksen suorittivat oikeusasiamiehen kanslian esittelijät ja asian ratkaisi apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja.

Kutsunappi vaatii notkeutta ja hoikkuutta

Jälkitarkastuksessa huomattiin lisäksi, että kolmessa eristyssellissä hälytyslaitteen nappula oli sijoitettu kaltereiden ulkopuolelle lattialle niin, että siihen on vaikea ylettyä. Kutsunapin painaminen edellyttää, että vanki makaa vatsallaan tai selällään lattialla ja pystyy ojentamaan kätensä sellin kaltereiden alta napille. Tämä edellyttää paitsi notkeutta myös riittävän hoikkaa käsivartta, eivätkä kaikki vangit pysty painamaan nappia.

– Tarkastuksella ei selvinnyt miksi hälytyslaite on eristysselleissä sijoitettu kyseisellä tavalla. Vankilan johdolta saadun tiedon mukaan myös vankilassa oli ihmetelty hälytyskutsun sijoituspaikkaa ja että sijoittamisesta olisivat päättäneet Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön virkamiehet, apulaisoikeusasiamiehen tarkastuspöytäkirjassa todetaan.

Lain mukaan vankilan suljetuissa tiloissa tulee olla hälytyslaite, jolla vanki voi välittömästi saada yhteyden henkilökuntaan. Rikosseuraamuslaitoksen vankilasuunnitteluohjeiden mukaan eristyssellin hälytyslaite tulee sijoittaa seinään sellin ulkopuolella.

– Vankia ei voida sijoittaa kyseisiin eristysselleihin, mikäli hän ei kykene siellä painamaan hälytyskutsua. AOA [apulaisoikeusasiamies] piti hälytyslaitteen sijoitusta vangin kannalta myös halventavana kohteluna ja katsoi, että asia on välittömästi korjattava.

Tarkkailusellissä nappula oli sijoitettu asianmukaisesti seinään hiukan sellin ulkopuolelle.