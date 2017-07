Uutissuomalainen: Suomeen tulee jatkuvasti Dublin-palautettavia – matka jatkuu yleensä kotimaahan

Suomeen palautetaan jatkuvasti Saksaan ja muualle Eurooppaan lähteneitä kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita Dublin-menettelyn perusteella, kertoo Uutissuomalainen.

Uutissuomalaisen mukaan Dublin-menettelyyn perustuvia palautuspyyntöjä on tullut jo noin 2500. Pääosa pyynnöistä on tullut Saksasta. Poliisihallituksen ylikomisario Ari Jokinen kertoo, että Suomeen on jo palautettu Dubliniin perustuen hieman alle 500 henkilöä.

Suomesta nämä henkilöt palautetaan useimmiten takaisin kotimaahansa, sillä kielteiseen päätökseen liittyvät mahdolliset valitusajat ovat todennäköisesti jo kuluneet umpeen.

– Jos on lainvoimainen päätös maastapoistamiseen, niin Suomessa ryhdytään asian vaatimiin toimenpiteisiin, Jokinen sanoo.

Dublin-menettely tarkoittaa EU-maiden päätöstä siitä, että turvapaikkahakemus käsitellään vain yhdessä maassa.