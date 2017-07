”Akkujen vaihtamisen mahdottomuus on törkeää” – EU vaatii: Myytävät tuotteet voitava korjata

Euroopan unioni vaatii tuotteiden käyttöiän ja kestävyyden parantamista – sekä laitteiden ja muiden tavaroiden korjaamisen mahdollistamista. Euroopan parlamentti hyväksyi asiaa koskevan mietinnön tiistaina.

Asiasta kertovat muun muassa Tekniikka&Talous sekä raportin neuvottelijana Sd-ryhmän osalta toiminut suomalaismeppi Liisa Jaakonsaari (sd.) blogissaan.

– Yksi osa kiertotaloutta on luoda tuotteista pitkäikäisempiä ja korjattavia. Melkein jokaisella meistä on kokemuksia pesukoneesta, joka poksahtaa pari kuukautta takuuajan päättymisen jälkeen tai tuotteista, joihin on sisäänrakennettu vika, Jaakonsaari kirjoittaa.

Jaakonsaaren mukaan hän osti itse pari vuotta sitten hintavan kahvinkehittimen, jonka kantta ei vuoden jälkeen saanut auki kuin murtamalla.

– Kauppias totesi, että moni muukin on valittanut asiasta. Keittimeen oli rakennettu pienenpieni osanen, jonka tehtävä oli sulkea kansi – lopullisesti, Jaakonsaari väittää.

– Kuuluisa on myös tapaus, joissa printte[re]ihin sisäänrakennettu laskuri laskee tulostettujen sivujen määrää. Kun tietty määrä tulosteita on otettu, laite on ohjelmoitu hajoamaan. Törkeää on ollut myös paristojen ja akkujen liimaaminen tuotteeseen.

Viimeksi mainittu akkujen vaihtamisen mahdottomuus on pakottanut kuluttajat hankkimaan esimerkiksi uusia puhelimia, vaikka ne muuten olisivat olleet käyttökelpoisia, Jaakonsaari harmittelee.

Europarlamentin hyväksymässä raportissa esitetään, että on otettava käyttöön uudet ”kestävyyttä koskevat vähimmäisvaatimukset”.

– Jäsenmaiden on kannustettava yrityksiä tuottamaan kestäviä ja korjattavissa olevia tuotteita sekä edistämään korjaamista ja käytettyjen tuotteiden kauppaa. Myös keskeiset osat kuten paristot ja LEDit eivät saa olla kiinteästi kiinnitettynä tuotteisiin muista kuin turvallisuussyistä. Varaosia on oltava saatavissa, Jaakonsaari summaa raportin vaatimukset.

Lisäksi parlamentti vaatii, että kuluttajilla on oltava mahdollisuus käyttää riippumattomia korjaajia, eikä vain valmistajan omia merkkiliikkeitä.

Euroopan parlamentti pyytää komissiota harkitsemaan ”vapaaehtoista eurooppalaista merkintää”, jossa tulisi selväksi tuotteen kestävyys, ekologinen suunnittelu sekä tuotteen korjattavuus.

Lähde osin: Tekniikka&Talous