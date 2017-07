Kansanedustaja iloitsee Fimea-riidan lopusta: ”Jahkailu loppuu – Mattila ei lipsunut”

Kansanedustaja Kari Kulmala (uv.) iloitsee päätöksestä, joka on saatu lääkevirasto Fimean pääpaikasta. Hallitus pääsi sopuun siitä, että Fimean päätoimipaikka säilyy Kuopiossa, mutta toiminta jatkuu myös Helsingissä ja Turussa.

Sijoituspaikasta on kiistelty vuosikausia. Fimean siirtämisestä Kuopioon päätettiin vuonna 2009 silloisen sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän (kesk.) johdolla. Alueellistamishanke on ollut tärkeä etenkin keskustalle, mutta henkilöstö on vastustanut siirtoja, ja merkittävä osa työntekijöistä toimii yhä Helsingissä. Viime vuonna jatkoselvitystyöryhmä ehdotti päätoimipaikkaa Helsinkiin.

Kulmala iloitsee nyt Kuopion ja koko Itä-Suomen puolesta ratkaisusta, jonka mukaan Kuopion asemaa tullaan vahvistamaan jatkossa.

–Tällä on iso merkitys. Vuosien jahkailu loppuu ja alkuperäisessä päätöksessä pysytään. Toteutamme hallitusohjelmaa, jossa alueellistaminen on yksi tavoitteista. Erityiskiitos kuuluu ministeri Pirkko Mattilalle, ettei hän lipsunut alkuperäisestä päätöksestä, Kulmala sanoo tiedotteessa.

–Kuopiossa säilyy kovan luokan toimija, josta on hyötyä Itä-Suomen yliopiston rinnalla lääketieteiden, farmasian ja terveystieteiden tutkimuksen ja opetuksen tukena.

Kulmala huomauttaa, että vaadittiin kuusi ministeriä saamaan asia päätökseen, mutta ”päätös on hyvä ja siitä hyötyy koko Suomi”.