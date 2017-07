Vapaavuori haukkuu Fimea-päätöksen: ”Hallituksen jääräpäisyys on surullista”

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on pettynyt hallituksen päätökseen lääkevirasto Fimean alueellistamisessa. Hallitus pääsi tänään sopuun siitä, että Fimean päätoimipaikka säilyy Kuopiossa, mutta toiminta jatkuu myös Helsingissä ja Turussa.

Suomi tavoittelee kovassa kisassa muiden Euroopan maiden rinnalla Euroopan lääkevirastoa (EMA), kun se siirtyy pois Britanniasta Brexitin myötä. Vapaavuori näkee Fimea-päätöksen vaikeuttavan hakua. Suomen oman lääkeviraston sijainnilla on nähty olevan merkitystä hakuprosessissa.

– Hallituksen jääräpäisyys epäonnistuneimmassa alueellistamisessa surullista. EMA-haku vaikeutuu entisestään vaikka osa Fimeaa Helsingissäkin, Vapaavuori tviittaa.

Hallitus ei ole vielä ilmoittanut, mikä on sen valinta EMA:n mahdolliseksi sijoituspaikaksi, mutta Vapaavuori on kertonut tavoittelevansa lääkevirastoa Helsinkiin. Käytännössä hakukriteerien perusteella Helsinki onkin ainoa Suomen kaupunki, joka täyttää ne. Hallitukselta on odotettu päätöstä EMA-hankkeesta, kunhan Fimea-kiista saadaan ratkaistua. Keskustalle tärkeästä alueellistamisesta on kiistelty jo vuosia. Alueellistamisesta päätettiin vuonna 2009, mutta henkilöstö on ollut haluton siirtymään Helsingistä Kuopioon.

