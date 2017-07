”Aluksia ei saa päästää satamiin” – Halla-aho vaatii EU:lta esteitä ihmissalakuljetukselle

Perussuomalaisten puheenjohtaja, europarlamentaarikko Jussi Halla-aho on jättänyt Eurooppa-neuvostolle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän peräänkuuluttaa kansalaisjärjestöjen tukeman ihmissalakuljetuksen ehkäisemistä Välimerellä.

Italiaan on saapunut alkuvuoden aikana yli 80 000 ihmistä Libyasta. Tulijoita on ollut lähes viidennes enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Toissa viikonloppuna kerralla saapui yli 10 000 ihmistä. Italia on uhannut estää kansalaisjärjestöjen pelastusalusten pääsyn maahan ja vaatinut muita EU-maita ottamaan vastaan siirtolaisia. Salakuljetuksen on laajasti katsottu olevan merkittävä ongelma pakolaiskriisissä.

Halla-ahon mukaan suurin osa tulijoista on lähtenyt liikkeelle Libyan satamista huonokuntoisilla veneillä, ”joista he odottavat tulevansa pelastetuiksi Italian mantereelle”.

–Erityistä huomiota on herättänyt kansalaisjärjestöjen tapa suorittaa meripelastusoperaatioita usein jo Libyan aluevesillä. EU:n raja- ja merivartiovirasto Frontexin mukaan kansalaisjärjestöjen toiminta onkin luonut selkeän vetovoimatekijän laittomaan maahanmuuttoon, Halla-aho katsoo kirjallisessa kysymyksessään.

Halla-ahon mukaan Italian viranomaiset ovat taannoin aloittaneet tutkinnan kansalaisjärjestöjen ja ihmissalakuljettajien yhteistyöstä.

–Kansalaisjärjestöjen epäillään muun muassa maksaneen laittomien maahanmuuttajien salakuljetusmaksuja.

Halla-ahon mielestä kansalaisjärjestöjen tukeman ihmissalakuljetuksen torjuminen olisi syytä asettaa kärkihankkeeksi Välimeren laittoman maahanmuuton ehkäisemisessä.

–Tällöin EU-jäsenmaat antaisivat tukea Italian oikeusviranomaisille kansalaisjärjestöjen ja ihmissalakuljetusliigojen yhteyksiä koskevassa selvitystyössä. Italian ja muiden EU-maiden olisi lisäksi kieltäydyttävä päästämästä satamiinsa kansalaisjärjestöjen aluksia, jotka pyrkivät kuljettamaan laittomia maahanmuuttajia unionin alueelle.

Halla-ahon mukaan eniten Välimeren poikki Italiaan saapuu guinealaisia, nigerialaisia, bangladeshilaisia ja norsunluurannikkolaisia.

–Selvä enemmistö tulijoista ei ole kansainvälisen suojelun tarpeessa, vaan heidän muuttoliikettään motivoivat taloudelliset syyt, Halla-aho katsoo.

Esimerkiksi ulkoasianvaliokunnan jäsen Pekka Haavisto (vihr.) kuitenkin nosti Ylen Aamu-tv:ssä esiin äärijärjestö Boko Haramin, joka ajaa ihmisiä pois muun muassa Guineasta, Nigeriasta ja Eritreasta.