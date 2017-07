Ay-pomo Sture Fjäder aiheutti ulosmarssin kokouksessa – Insinööriliitto uhkasi erolla

Korkeakoulutettujen keskusjärjestö Akavan hallituksen keväinen kokous keskeytyi Insinööriliiton edustajien ulosmarssiin, kertovat useat lähteet Talouselämälle.

Insinööriliiton edustajat marssivat puheenjohtajansa Samu Salon johdolla ulos Akavan hallituksen kokouksesta keväällä. Syynä oli tapa, jolla kokouksessa käsiteltiin Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIA:n mahdollista siirtymistä STTK:sta Akavaan.

RIA on ammattikorkeakouluista ja teknillisistä oppilaitoksista valmistuneiden rakennusalan toimihenkilöiden ammattiliitto. Sillä on noin 10 000 jäsentä. Vuonna 1976 Akavaan liittynyt Insinööriliitto on 70 000 jäsenellään Akavan kolmanneksi suurin liitto.

Ulosmarssia edelsi Salon uhkaus siitä, että ”Insinööriliitto tarkastelee muita vaihtoehtoisia järjestäytymiskanavia, jos Insinööriliitto jyrätään” käsiteltävänä olleessa asiassa.

Salon uhkaus on vakava, sillä Insinööriliitto harkitsi jo reilu vuosi sitten siirtymistä tuolloin tekeillä olleeseen SAK:n ja STTK:n fuusioon, Uuteen keskusjärjestöön. Hanke oli hajottaa Insinööriliiton kahtia ja se maksoi Pertti Porokarille puheenjohtajan paikan.

Tuorein jupakka sai alkunsa Akavan puheenjohtajan Sture Fjäderin tuotua hallitukseen esityksen RIA:n ehdollisesta jäsenhakemuksesta Akavaan itsenäisenä liittonaan. Fjäderin pohjaesitys oli, että asia jätetään pöydälle.

Insinööriliitto vastusti RIA:n liittymistä Akavaan itsenäisenä liittona ja halusi ratkaista asian saman tien. Insinöörien Samu Salo teki kokouksessa vastaesityksen, jonka mukaan RIA olisi jäsenkelpoinen Akavaan mutta jonkin olemassa olevan akavalaisen liiton jäsenenä eikä jäsenistä kilpailevana liittona. Akavalaisia insinööripohjaisia liittoja ovat Insinööriliiton lisäksi ainoa ruotsinkielinen jäsenjärjestö DIFF, Tekniikan akateemiset TEK sekä Tekniikan asiantuntijat KTK.

Salon esitys sai kokouksessa kannatusta, mutta puheenjohtaja ei poikkeuksellisesti suostunut äänestyttämään asiasta, vaan veti oman esityksenä pöydälle. Näin Fjäder käytännössä esti oman jäsenliittonsa halun saada estettyä RIA:n suora jäsenyys Akavaan itsenäisenä liittonaan.

Samu Salo ei kommentoi asiaa Talouselämälle, mutta sanoo, ettei Insinööriliitto ole pohtinut keskusjärjestön vaihtoa. Sture Fjäder on niukkasanainen.

–Minä en näe tässä mitään dramatiikkaa. Olemme noudattaneet prikulleen yhteistoiminta-asiakirjaa. Sen mukaan on neuvoteltava niiden jäsenjärjestöjen kanssa, joilla on uutena tulevan järjestön kanssa päällekkäisiä jäseniä, Fjäder sanoo Talouselämälle.

Fjäder aiheutti vastikään porua myös lausunnollaan Akavan tuesta soten valinnanvapaudelle ja sai useita Tieteentekijöiden jäseniä eron partaalle.

Lähde: Talouselämä

Lue myös:

Akavan Sture Fjäder vasemmistokommentista: Olisi voinut jättää toteamatta

Ay-pomo Sture Fjäder suututti tutkijat joukkoeron partaalle – ”Tämä oli viimeinen pisara”