Suomi jahkailee – ministeriöstä suorat sanat: ”Helsinki on ainoa vaihtoehto Euroopan lääkevirastolle”

Jos Suomi haluaa Euroopan lääkeviraston (EMA), sitä on haviteltava Helsinkiin. Poliittista päätöstä sijoituspaikasta ei ole, mutta sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Kirsi Varhila sanoo Uudelle Suomelle suoraan, että virkavalmistelussa Helsinkiä on pidetty ainoana vaihtoehtona.

Syynä ovat Varhilan mukaan lääkeviraston sijoituspaikalle asetetut kriteerit, joita mikään muu kaupunki Suomessa ei käytännössä täytä.

–Olemme pitäneet Helsinkiä täällä virkavalmistelussa lähes ainoana mahdollisena tai itse asiassa suoraan sanottuna ainoana mahdollisena niihin kriteereihin, mitä EMA:n päätoimipaikkaan on asetettu, osastopäällikkö Varhila sanoo Uudelle Suomelle.

Listalla on Varhilan mukaan yli 30 kriteeriä, joihin on annettava yksityiskohtaiset selvitykset lääkevirastoa varten. Ensinnäkin tarvitaan toimitilat 900 hengen virastolle ja sen läheltä kokous- ja konferenssitiloja noin 3000 henkilölle. Suurin osa virkailijoista tulisi perheineen, joten puolisoiden työpaikansaantimahdollisuudet ja kansainväliset koulut painavat vaakakupissa. Lisäksi tarvitaan Varhilan mukaan hyvät lentoyhteydet kaikkiin Euroopan pääkaupunkeihin ja Aasian. Myös matka lähimmälle kansainväliselle lentokentälle merkitsee.

Tältä pohjalta STM suunnitteli hankesivut, joilla lääkevirastoa houkutellaan Suomeen. Siellä lobataan sijoituspaikkana nimenomaan Helsinkiä, vaikka poliittinen keskustelu sijoituspaikkakunnan ympärillä käy yhä kuumana. Lisää kierroksia keskustelu sai, kun hallitus pääsi viimein yksimielisyyteen Suomen oman lääkeviraston Fimean pääpaikasta keskiviikkona.

Lue myös:

Vapaavuori haukkuu Fimea-päätöksen: ”Hallituksen jääräpäisyys on surullista”

Kansanedustaja iloitsee Fimea-riidan lopusta: ”Jahkailu loppuu – Mattila ei lipsunut”

Poliittinen Fimea-veivaus päätökseen

Hallitus päätyi pitkän kiistan päätteeksi Kuopioon, vaikka esimerkiksi jatkoselvitystyöryhmä ehdotti viime vuonna pääpaikaksi Helsinkiä. Fimea päätettiin vuonna 2009 siirtää Kuopioon osana keskustalle tärkeää alueellistamishanketta, eikä päätöstä ole sittemmin pyörretty, vaikka muun muassa henkilöstö on ollut haluton siirtymään Kuopioon. Keskiviikkona päätettiin, että Fimean päätoimipaikka säilyy Kuopiossa, mutta toiminta jatkuu myös Helsingissä ja Turussa.

Fimea-päätöstä on odotettu EMA-päätöstä varten, sillä ei ole yhdentekevää, missä maan oma lääkevirasto sijaitsee, kun haetaan lisäksi Euroopan lääkevirastoa. Ainakin keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä ehti jo liputtaa Kuopion puolesta myös EMA:n osalta, kun päätös Fimeasta saatiin. Toisaalta kokoomuksen Sari Sarkomaa totesi, että ”Fimean pakkoalueellistamisen peruminen” mahdollistaa nyt EMA-hakemuksen jättämisen ja viittasi toimintoihin, jotka säilyvät Helsingissä. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori näki päätöksen vaikeuttavan EMA-hakua ja syytti Twitterissä, että ”hallituksen jääräpäisyys epäonnistuneimmassa alueellistamisessa on surullista”.

–Kansallisesti on tietysti etua, että kansallinen lääkeviranomainen ja Euroopan lääkeviranomainen sijaitsisivat samalla paikkakunnalla, Varhila sanoo.

Fimea-ratkaisu saatiin pian Uuden Suomen tekemän haastattelun jälkeen, mutta Varhila vastasi vielä sähköpostilla kysymykseen siitä, oliko ratkaisu tyydyttävä vai pettymys EMA-lobbausmahdollisuuksien näkökulmasta.

–Tyydyttävä ratkaisu, Varhila vastasi.

Varhilan mielestä Helsingillä olisi todellisia mahdollisuuksia saada EMA, sillä kyseessä on kansainvälinen ja globaali kaupunki. Lisäksi Suomen turvallisuustilanne on parempi verrattuna muuhun Eurooppaan ja meillä on jo kemikaalivirasto. Jotkut ovat nähneet siitä olevan haittaakin, mutta Varhilan mukaan tämä käännetään kampanjassa synergiaeduksi.

Kiinnostusta viraston saamiseksi on ollut Helsingin lisäksi ainakin Turussa ja Kuopiossa. Varhila kertoo yrittäneensä sanoa sekä Kuopion että Turun suuntaan, että rivit kannattaisi nyt yhdistää kansallisesti, koska tärkeintä olisi saada EMA Suomeen ja se säteilisi toimeksiantoja myös Turkuun ja Kuopioon.

EMA-päätös tarvitaan ensi viikolla

EMA-hakemus pitää jättää heinäkuun loppuun mennessä, eikä sitä Varhilan mukaan ”tekaista parissa päivässä”. Mukaan tarvitaan muun muassa tilaselvityksiä, kansainvälisiä kouluselvityksiä ja lentoyhteysselvityksiä. Varhilan mukaan virkamiestyötä Helsinkiä varten on tehty jo, mutta tieto sijaintipaikkakunnasta tarvitaan mahdollisimman pian, jotta kampanja saada kunnolla käyntiin.

–Ei ole realistisia mahdollisuuksia hakemuksen jättämiselle, jos ei viimeistään ensi viikolla saada sitä päätöstä.

Suomi on jo pahasti jäljessä muun muassa Tanskaa ja Ruotsia. Ajan hukkaaminen on ollut Varhilan mukaan jo ”jonkin verran kohtalokasta”, mutta loppukampanja ratkaisee ja Suomessa on hyvät viiteryhmät.

–Kansalliset toimijat täällä Suomessa ovat olleet enemmän kuin innoissaan, suurin piirtein kuopineet lähtökuopissa, että päästään liikkeelle, Varhila sanoo viitateen tutkijoihin, lääketeollisuuteen ja elinkeinotoimijoihin.

Varhila myöntää, että kisasta tulee väistämättä tiukka. Entä jos poliittinen päätös Suomessa on joku muu kuin Helsinki?

–Sitten on hankaluuksia, jos se ei ole Helsinki, Varhila kommentoi ja sanoo suoraan, että silloin Suomen mahdollisuudet ovat huonot.

Lopullinen päätös EMA:n sijoittamisesta tehdään EU:ssa marraskuussa.