Näkökulma: Virkamies räjähti nauruun – Politiikka tuhosi Suomen mahdollisuudet EU-kisassa

Yksi 2000-luvun kovimmista poliittisista kiistoista ratkesi eilen keskiviikkona, kun hallitus pääsi yksimielisyyteen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean pääpaikasta, joksi valikoitui Kuopio. Samalla käytännössä tuhottiin Suomen mahdollisuudet kisassa, jossa se muutoin olisi ollut varteenotettava ehdokas.

Kisassa, jossa Suomi tosin on jo jäänyt pahasti jälkeen farssiksikin kutsutun Fimea-riidan takia.

Kyse on Euroopan lääkevirastosta (EMA), joka siirtyy Brexitin myötä Lontoosta muualle Eurooppaan. Virastosta kisaavat suunnilleen kaikki EU-maat, ja pohjoisessa Ruotsi ja Tanska ovat jo aloittaneet raivokkaan kampanjoinnin. Meillä Suomessa on odotettu päätöstä oman lääkeviraston pääpaikasta, jolla on kisassa suuri merkitys.

Fimean pääpaikasta ehdittiin kiistellä melkein 10 vuotta.

Vuosien aikana tehtiin useita selvityksiä, joista viimeisimpänä Osmo Soininvaara (vihr.) ehdotti tammikuussa, että Fimean päätoimipiste olisi Helsingissä ja nykytoiminnot Kuopiossa. Vuotta aiemmin sosiaali- ja terveysministeriön jatkoselvitysryhmä katsoi, että pääpaikka tulisi sijoittaa Helsinkiin, mutta Kuopioon voisivat jäädä pääosin lääkehoitojen arvioinnin ja lääkehuollon kehittämisen tehtävät.

Selvityksistä piittaamatta keskustavetoinen hallitus valitsi Kuopion ja vielä tilanteessa, jossa Suomi havittelee Euroopan lääkevirastoa.

Moni on jo ehtinyt irvailla ratkaisulle. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) piti hallituksen jääräpäisyyttä surullisena. Hän huomautti, että Fimeasta tehtiin jo alkujaan kenties Suomen historian huonoin alueellistamispäätös. Se meni läpi keskustan ex-ministerin Liisa Hyssälän johdolla vuonna 2009. Silloisista työntekijöistä vain kolme oli muuttanut Kuopioon vuoteen 2017 mennessä. Kymmenet irtisanoutuivat.

Vielä tänä päivänä selvästi suurin osa työntekijöistä toimii Helsingissä alueellistamispäätöksestä huolimatta. Näin lienee myös tulevaisuudessa, sillä hallitus päätti jatkaa Fimean toimintaa Helsingissä ja Turussa ja antoi luvan palkata osaajia paikkakunnasta riippumatta.

Tämä tuskin riittää kovassa kisassa Euroopan lääkevirastosta, jonka sijoituspaikasta ei vieläkään ole poliittista päätöstä. Jotkut ehtivät jo keskiviikkona liputtaa Kuopion puolesta, kun Fimea-päätös saatiin. Näin teki ainakin keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä.

Hanketta sosiaali- ja terveysministeriössä vetävä ylijohtaja Kirsi Varhila puhui keskiviikkona niin suoraan kuin virkamies vain voi. Hänen mukaansa Helsinki on käytännössä ainoa vaihtoehto, vaikka poliittinen jahkaaminen jatkuu. Virastolle asetetut yli 30 kriteeriä ovat niin kovat, etteivät Suomen pikkukaupungit täytä niitä lukuun ottamatta Helsinkiä. Jo vaatimus päivittäisistä lentoyhteyksistä Eurooppaan ja Aasiaan romuttaa Kuopion ja Turun haaveet.

Varhilan luetellessa kovaa kriteerilistaa oli pakko todeta, että niiden valossa poliittinen paikkaveivaaminen vaikuttaa suorastaan naurettavalta.

Varhila räjähti makeaan nauruun.

–Sinä tuon sanoit, hän sanoi ja viittasi virkamiesasemaansa.

Varhilan mukaan paikkapäätös tarvitaan viimeistään ensi viikolla tai realistiset mahdollisuudet hakemuksen jättämiselle ovat mennyttä. Hakemus on jätettävä heinäkuun loppuun mennessä.

Varhilan mielestä mahdollisuuksia todella on, jos sijoituspaikaksi valitaan Helsinki. Suomella on osaamista ja myös jotakin sellaista, mitä muilla Euroopan mailla ei enää ole: hyvä turvallisuustilanne. Helsingissä sijaitsevasta Euroopan kemikaalivirastosta ja Fimeasta saadaan synergiaetuja, joista jälkimmäisen tosin voi hallituksen tuoreen päätöksen pohjalta kyseenalaistaa. Päätös ei lisää Helsingin uskottavuutta hakijana äärimmäisen kovassa kisassa, kuten pormestari Vapaavuorikin jo ehti todeta.

Ja mitä Kuopioon tulee: Kuinka todennäköistä on, että Lontoossa työskentelevät 900 asiantuntijaa lähtevät mukisematta Savoon, kun sinne aikanaan saatiin Helsingin 200 työntekijästä raavittua kolme?

Sitä on päättäjien nyt syytä vakavasti pohtia.

Kirjoittaja on Uuden Suomen toimittaja ja tuottaja.

