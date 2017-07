Poliittinen jahkailu päättyi vihdoin: Euroopan lääkevirastoa haetaan Helsinkiin

Suomi hakee Euroopan lääkevirastoa (EMA) Helsinkiin. EU-ministerivaliokunta on tehnyt asiasta päätöksen, jota on odotettu pitkään. Hakemus on jätettävä jo heinäkuun lopussa.

EMA siirtyy Lontoosta muualle Eurooppaan Brexitin myötä.

Poliittinen jahkailu asiassa johtui kiistasta Suomen oman lääkeviraston Fimean sijoittamisessa, josta tarvittiin päätös ennen lopullista päätöstä EMA-hankkeesta. Fimea päätettiin alueellistaa Kuopioon vuonna 2009, mutta henkilöstöstä suurin osa työskentelee yhä Helsingissä. Hallitus pääsi vasta eilen keskiviikkona yksimielisyyteen siitä, että Fimean pääpaikaksi nimetään Kuopio.

Kiinnostusta EMA:n saamiseksi on ollut Helsingin lisäksi ainakin Turussa ja Kuopiossa.

Ministerivaliokunta huomauttaa nyt tiedotteessa, että lääkeviraston sijaintipaikalle on asetettu kriteeriksi muun muassa helppopääsyisyys, mikä tarkoittaa lentoyhteyksiä kaikista EU-jäsenvaltioiden pääkaupungeista ja mannerten välisiä lentoja. Lisäksi kokousvieraiden käyttöön tarvitaan riittävä hotellikapasiteetti.

Kriteereihin sisältyvät myös vaatimukset kansainvälisistä ja monikielisistä koulumahdollisuuksista viraston henkilöstön lapsille.

Valiokunnan mukaan muun muassa näistä syistä Suomen ehdokas viraston sijaintipaikaksi on Helsinki. Lääkeviraston hakemusta valmistellaan tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Päätös Euroopan lääkeviraston uudesta sijaintipaikasta tehdään EU:n yleisten asioiden neuvoston äänestyksessä marraskuussa 2017.

