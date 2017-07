Uusi kansanedustaja majoittui asuntoautoon avustajan kanssa – ”Molemmille oma soppi”

Eduskunnassa aloittanut lappilainen kansanedustaja Matti Torinen (uv.) iloitsee maakuntavaalien siirtymisestä. Hän kirjoittaa ensimmäisestä työpäivästään Puheenvuoron blogissa.

Varatuomari Torvinen nousi eduskuntaan Hanna Mäntylän (uv.) tilalle tänä maanantaina. Mäntylä puolestaan siirtyy erityis­neu­vo­nan­ta­jaksi Euroopan neuvoston sihteeristöön.

Torvinen aloitti eduskuntauransa Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmässä, kuten oli kertonut jo aiemmin. Viime perjantaina hän kertoi eroavansa perussuomalaisesta puolueesta. Hän kirjoittaa blogissaan, että poliitikon on sanouduttava jyrkästi irti ihmisoikeuksien polkemisesta ja väkivallasta eri uskontokuntia kohtaan, sillä ne eivät kuulu länsimaiseen demokratiaan.

Torvinen saa myös valiokuntapaikkoja, sillä eduskuntaryhmällä on paljon ministereitä. Hän kirjoittaa olevansa juristina kiinnostunut perustuslaki- ja valtiovarainvaliokunnista sekä työelämän ja tasa-arvon valiokunnista. Maakuntavaalien siirtymisestä tammikuulta 2018 saman vuoden lokakuulle hän iloitsee.

–Sinisille eli meille vaalien siirto osuu kuin nenä päähän. Saamme aikaa koota rivit, perustaa lopullisesti puolueemme ja vahvistaa sääntömme. Puolueen ohjelma on jo hyvässä vauhdissa, työn alla ja myös säännöt. Saan olla niiden muovaamisessa mukana, Torvinen kirjoittaa.

Torvinen kertoo blogissaan myös asumisoloistaan Helsingissä. Hän sai tehtyä vuokrasopimuksen pieneen asuntoon vasta ensimmäisenä työpäivänään. Tarkoitus on muuttaa keskustaan.

–Tieni on ohjautunut, moninaisen ystäväketjun jälkeen ydinkeskustaan aivan eduskunnan kupeelle. Asunto on mukava, mutta tietysti aika pieni. Lapin miehelle, joka on tottunut metsien ja maisemien avaruuteen, pieni kämppä on oma lukunsa. No kaikkeen pitää tottua.

Ensimmäinen päivä päättyy kuitenkin asuntoautoon Itä-Helsinkiin Rastilan leirintäalueelle.

–Pitkän päivän päätteeksi majoitumme, avustaja Rantalan kanssa asuntoautooni Vuosaareen Rastilaan. Autossa on meille kohtuullisen hyvin tilaa, kummallekin oma soppi, jossa kerätä voimia päivän koitoksiin. Pihalla on lapsia pilvin pimein. Se on yleensä laadukkaan leirintä-alueen merkki. Lapset luovat hyvän ympäristön, toki tuntuu että mistä ihmeestä pikkuäijillä voi olla noin energiaa, Torvinen kirjoittaa.