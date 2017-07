Yrittäjä vastaa Suvi-Anne Siimekselle: ”Pitäisikö Suomessa vuonna 2017 sittenkin antaa ihmisen valita?”

Yrittäjä Harri Vuorenpää vastaa blogissaan kovin sanoin Telan toimitusjohtajan yrittäjäeläkkeestä esittämään kritiikkiin. Suvi-Anne Siimes vaatii Kuntalehden haastattelussa yrittäjille kapeampaa mahdollisuutta määritellä YEL-tulonsa.

YEL-vakuutus on yrittäjälle pakollinen ja yrittäjä määrittelee itse tulotasonsa. Yrittäjien eläketulo jää usein liian matalaksi todellisiin työtuloihin nähden. Entinen poliitikko ja vasemmistoliiton ex-ministeri Siimes pitää riskialttiina sitä, että yrittäjä voi vaikuttaa itse tulotasoon. Työeläkevakuuttajien etujärjestön toimitusjohtaja Siimes huomauttaa, että alimitoitettu YEL-tulo vaikuttaa eläkkeen lisäksi esimerkiksi vanhempainpäivärahaan ja sairauspäivärahaan, mistä voi koitua ikäviä yllätyksiä.

Vuorenpää huomauttaa Puheenvuoron blogissaan, että edellinen ”litania” on tuttu eläkeyhtiöiden markkinointilehtisistä. Hänen mukaansa markkinointi on selvästi aktivoitunut, kun yhä useampi yrittäjä on huomannut YEL:n olevan sijoitusmielessä huono vaihtoehto.

– Eikä siinä mitään, kyllä markkinoida saa. Mutta onko niin, että markkinointi ei tehoa ja nyt kaivetaan Telan ex-vasemmistolainen toimitusjohtaja naftaliinista kertomaan, kuinka itse asiassa yrittäjät tulisi pakottaa asiaan? Vuorenpää kirjoittaa.

Vuorenpään mukaan YEL ei ole huono sijoitus vain eläkemielessä, sillä myös ennalta-arvaamattomat tilanteet pystyisi hoitamaan tehokkaammin muilla vakuutuksilla.

–On tämä melkoista! Jos ”tuote” on huono, pitäisikö sitä korjata? Sen sijaan, että se työnnetään väkisin kurkusta alas ja lähetetään lasku perässä? Pitäisikö Suomessa vuonna 2017 ehkä sitten kuitenkin tarjota pakon sijasta ihmisille vapautta valita?