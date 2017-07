Suomea varoitetaan syöksykierteestä - ”Suomalainen työntekijä ei ole ulkomaalaista parempi”

Työikäisen väestön supistuminen on yhä useamman asiantuntijan mukaan yhä vakavampi ongelma Suomelle.

Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus arvioi talouskatsauksessaan perjantaina, että yritykset eivät enää löydä helposti uutta työvoimaa ja palkkavaatimukset kasvavat.

–Jo nyt äänenpainot kovemmille korotuksille ovat lisääntyneet. Syksyn liittokierros voi pahimmillaan tuhota kikyn kohtalaisen perinnön lisäksi kuluvan vuoden kasvukäyrän, hän varoitti.

Ekonomisti Roger Wessman puhuu suoraan negatiivisesta kierteestä.

–Riskinä on negatiivien kierre, jossa epäsuotuisan ikärakenteen myötä kasvavia sosiaalimenoja kustantamassa on supistuva määrä työntekijöitä, mikä tekee Suomessa työskentelemisen yhä vähemmän houkuttelevammaksi, hän toteaa blogissaan.

Wessman vertaa tilannetta Saksaan, jossa heikosta syntyvyydestä huolimatta ripeä työperäinen maahanmuutto on auttanut pitämään työikäisten osuutta vakaan.

–Ainakin minulle yllättävää oli todeta, että Saksassa työikäisten osuus on viime vuosina jopa kääntynyt nousuun, vaikka saksalaisetkin ikääntyvät ripeätä vauhtia. Selittävänä tekijänä on ennen kaikkea kiihtynyt työperäinen maahanmuutto. Ulkomaisten työntekijöiden osuus työvoimasta on viime vuosina kasvanut ripeätä vauhtia. Nyt jo joka kymmenes työntekijä Saksassa on ulkomaalainen. Turvapaikkahakijoiden raju kasvu 2015 selittää korkeintaan pienen osan tästä kehityksestä. Turvapaikanhakijoita ymmärtääkseni lasketaan mukaan väestöön vasta jos ja kun ne ovat saaneet pysyvän oleskeluluvan, hän sanoo.

–Hyvinvoinnin kasvun kannalta on siten järkevää pitää ovet avoimena ja Suomi houkuttelevana yhä liikkuvammalle työvoimalle, Wessman jatkaa.

Hänen mukaansa on luontevia syitä sille, miksi työperäinen maahanmuutto Suomeen on suhteellisen alhainen. Näitä ovat etäinen sijainti ja kielimuuri.

–Sitä suuremmalla syyllä meidän on kuitenkin syytä miettiä, millä muilla keinoin voimme tehdä Suomesta houkuttelevan maan työntekijöille maailmassa, jossa kynnys siirtyä töihin toiseen maahaan on yhä alhaisempi, hän kommentoi.

Saman asian nostaa esiin Turun vihreiden nuorten ja opiskelijoiden puheenjohtaja, sekä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton hallituksen jäsen Olli-Pekka Paasivirta. Hän viittaa myös Helsingin Sanomissa perjantaina julkaistuun uutiseen taksikuskista, jonka auton takalasissa oli tarra ”onneksi on suomalainen taksikuski”. Paasivirran mukaan on vaarallista luokitella työntekijöitä heidän taustansa perusteella.

–Suomalainen työntekijä ei kuitenkaan ole ulkomaalaista parempi. Vaurautta ja hyvinvointia syntyy työstä, ja se on meidän kaikkien etu. Ulkomailta tänne muuttaneen työntekijän työpanos on ihan yhtä merkittävä kuin suomalaisenkin. Meidän pitäisi olla tyytyväisiä että joku on muuttanut Suomeen, ja on mukana rahoittamassa yhteiskuntamme toimintaa, hän korostaa Puheenvuoron blogissaan.

Paasivirta muistuttaa, että hyvinvointivaltion rahoituksen pohja murenee vuosi vuodelta. Toisaalta kaikkia kasvumahdollisuuksia ei voida hyödyntää, jos työvoiman määrä vähenee.

–Siksi työperäisen maahanmuuton edistäminen on mainio ratkaisu väestön vanhenemisesta johtuvien haasteiden voittamiseen. Työperäistä maahanmuuttoa voidaan edistää useilla poliittisilla päätöksillä, mutta loppujen lopuksi ihmiset muuttavat Suomeen omasta tahdostaan. Suomen on oltava houkutteleva maa tehdä töitä ja rakentaa uutta elämää. Yksi tekijä mikä varmasti tällä hetkellä vähentää Suomen houkuttelevuutta on syrjivä asenne ulkomaalaistaustaisia ihmisiä kohtaan.