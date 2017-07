Osmo Soininvaara pakolaistilanteen ratkaisusta: ”Meillehän esimerkiksi oman typerän sokeriviljelyn varjelu on tietysti tärkeämpää”

Vihreiden entinen puheenjohtaja ja kansanedustaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu Osmo Soininvaara varoittaa, että tulevaisuudessa Afrikasta Eurooppaan pyrkivien määriä ei lasketa kymmenissä tuhansissa, ei edes miljoonissa vaan kymmenissä miljoonissa.

–Jotain pitäisi tehdä, ettei kaikki jatkuisi näin, Soininvaara kirjoittaa blogissaan.

Soininvaaran mukaan Afrikan pakolaistilanteen taustalla on hallitsematon väestöräjähdys.

–Kun väkeä on liikaa, yleensä vähemmistö on liikaa, ja se johtaa konflikteihin ja vainoihin. Siksi Afrikassa on niin valtava määrä sisäisiä pakolaisia, jotka ovat pakolaisina Afrikan sisällä.

Soininvaaran arvion mukaan Afrikka ”näyttää juuttuneen” nopean väestönkasvun vauheeseen.

–Lähes kaikkialla muualla syntyvyys on alentunut radikaalisti niin, että väestö ei pitkällä aikavälillä enää kasva, mutta ei Afrikassa.

Hän sanoo, että Afrikan ”parempien aikojen avaimet” ovat kaupan ja vientikysynnän varassa. Soininvaaran mukaan työpaikkoja ja tuotantoa pitäisi voimaperäisesti siirtää Afrikkaan.

–Sinne sitä siirtyy nyt myös markkinaehtoisesti, kun palkkataso on Aasiassa noussut. Tuontia Afrikasta pitäisi helpottaa, mutta meillehän esimerkiksi oman typerän sokeriviljelyn varjelu on tietysti tärkeämpää kuin Afrikan kehitys. Vaikka Afrikassa on monia maita, joissa kehitys menee hyvään suuntaan, on monia, lähinnä huonon hallinnon ikeen alla kamppailevia, joissa ei ole nähtävissä mitään edistystä, hän kommentoi.

Soininvaara muistuttaa samalla, että kymmenet miljoonat eurooppalaiset elintasopakolaiset muuttivat aikoinaan Amerikkaan ja Australiaan.

–Jos tätä mahdollisuutta ei olisi ollut, ties vaikka köyhyyden noidankehää ei olisi saatu katkaistuksi Euroopassa, hän huomauttaa.

Myös ulkoministeriön tarkastaja Johanna Rasimus arvioi perjantaina Ylelle, että muuttoliikkeet, mitä nyt olemme nähneet, ovat vasta alkusoittoa.

