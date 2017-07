Entinen hovioikeudenneuvos puolustaa uutta oikeuskansleria: ”Kohottelin vähän kulmiani”

Emeritusprofessori, eläkkeellä oleva hovioikeudenneuvos Jukka Kemppinen ihmettelee uuteen oikeuskansleriin Tuomas Pöystiin kohdistuvaa arvostelua. Esimerkiksi hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää sanoi viikolla, että sote-uudistuksen projektinjohtajana toimineen Pöystin sopivuudesta oikeuskansleriksi olisi syytä keskustella.

–Kohottelin vähän kulmiani, kun juristiprofessori voihki Tuomas Pöystin tulevaa asemaa oikeuskanslerina. Oikeuskanslerin perustehtävä on sanoa hallitukselle, että tuota lainmuutosta te ette voi tehdä muuttamatta myös tätä toista lakia. Tässä mielessä Pöysti on lähes ihanteellinen henkilö tuohon tehtävään, kun lakiin tulee paljon uutta, josta hänellä on valmiiksi tietoa, Kemppinen kommentoi blogissaan.

–Professorin vihjailu poliittisesta paineesta ja hankalasta asemasta on ennenkuulumaton, etukäteen esitetty syytös vakavasta virkarikoksesta. Hän antaa ymmärtää, että oikeuskanslerin kannanottoihin vaikuttaisi se, että hän on ollut valmistelemassa lakeja, hän jatkaa.

Kemppisen mukaan ”jokseenkin kaikki” oikeuskanslerit ovat sata vuotta olleet valmistelemassa lakeja.

–Ehkä puolet korkeimman oikeuden jäsenistä on tehnyt sitä samaa. Itse kirjoitin pykäliä esittelijänä ja sitten hovioikeudenneuvoksena, hän sanoo.

Kemppinen kommentoi myös perustuslakivaliokunnan sote-lausuntoa, ja sanoo että on väärin ajatella, että se olisi todiste hallituksen virheestä tai huonosta työstä.

–Kunnallishallinto ja siis esillä oleva maakuntahallinto on monin kohdin perustuslakia koskeva kysymys, mutta ei erikoisen dramaattinen. Vertaisin ongelmia verolainsäädäntöön. Kysymykset ovat aidosti mutkikkaita. Nyt harrastettu poliitikkojen ja virkamiesten näkeminen eri leireinä on liioittelua. Yleensä poliittisesti vastuullinen ministeri tai valtioneuvosto määrittelee tavoitteen ja virkamiehet selvittävät keinot. Poliitikko tilaa villapaidan ja virkamies on kokenut käsityöläinen, jolta kutominen sujuu, oikein ja nurin ja patenttineuletta väliin. Poliitikkoon autoilija, joka sanoo korjaamolla: korjaatteko autoni, kun se nykii ja jarrut kirskuvat. Virkamies on hartikainen, joka nostaa auton pukille ja löytää ja korjaa viat, hän kommentoi.

Perustuslakivaliokunta katsoi lausunnossaan, että valinnanvapausmallin niin sanottu pakkoyhtiöittäminen on vastoin perustuslakia.

–Kun lakiesitys on perustuslain vastainen, se tarkoittaa, että esitys on käsiteltävä vaikeutetussa järjestyksessä. Joko se on hyväksyttävä eduskunnassa suorastaan viiden kuudesoan enemmistöllä annetuista äänistä kiireelliseksi julistettuna tai uusien eduskuntavaalien jälkeen kahdenkolmasosan enemmistöllä. Tätä voi hyvin sanoa vähemmistön suojaksi. Eduskunnan enemmistö ei ole vapaa päättämään mitä tahansa, Kemppinen toteaa.