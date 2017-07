Kansanedustajan ulostulo: ”Erityisesti lasten ylipainosta on muodostumassa tabu”

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) ihmettelee, miksi moni tuntuu pitävän ylipainoa asianan, josta ei saisi edes ilmiönä keskustella.

–Ylipainosta, ja erityisesti lasten ylipainosta, on muodostumassa yhteiskunnassamme tabu. Siitä saa korkeintaan keskustella yleisellä tasolla, jos silläkään. Tämä on sinällään ymmärrettävää, sillä asia on toden totta vaikea. Erityisesti nuorille asetetut ulkonäköpaineet ovat valtaisat ja käsitys ihmisvartalosta on esimerkiksi mallikuvien takia varsin vääristynyt. Normaalin ulkonäön hyväksyminen on yhä haastavampaa. Tämä kaikki ei voi kuitenkaan tarkoittaa sitä, että teemme ylipainosta ja lihavuudesta uuden normaalin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa näin on jo osaltaan tapahtunut. Liikalihavuudesta puhutaan usein pelkkänä elämäntapavalintana, ei ongelmana, hän kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Ylipaino-ongelman hoitamiseen ei Kärnän mukaan ole olemassa yhtä ratkaisua, mutta hän sanoo samalla, että päätöksiä ja määrätietoisuutta tarvitaan yksilötasolta poliittisiin päättäjiin saakka.

–Lasten osalta olennaisinta lienee terveellisen kouluruoan painottaminen ja liikunnan lisääminen koulupäiviin. Samalla kotien tulee osata vähentää prosessoituja ruokia ja sokeria lasten ruokavaliossa sekä kannustaa lapsia liikkumaan. Vastuuta voi myös sysätä työnantajille. Monet menestyvät yritykset suovat työntekijöilleen päivittäin aikaa liikuntaan. Työajalla. Tapoja on monia ja toimivat keinot ovat yksilöllisiä.

Kärnää huolestuttaa erityisesti lasten ja nuorten liikkumattomuus.

–Toimiessani varusmieskouluttajana Lapin rajavartiostossa, muistan erään tapauksen ensimmäiseltä täyspakkausmarssilta. Eräs alokas ryhtyi ylämäessä valittelemaan, että nyt ei ole kaikki kunnossa. Hetken keskusteltuamme selvisi, että varusmiehen jalat olivat ensimmäistä kertaa menneet hapoille. 18-vuotiaana. Tällaisen ei pitäisi mitenkään olla mahdollista, hän kertoo.