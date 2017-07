Suomeen uusi ulkopolitiikan neuvosto? ”Perustuslakia uudistettaessa tehtiin virhe”

Keskustan presidenttiehdokas, kansanedustaja ja ex-pääministeri Matti Vanhanen esittää, että Suomeen perustettaisiin turvallisuusneuvosto.

–Perustuslain uudistamisen yhteydessä tehtiin aikanaan virhe, kun puolustusneuvosto lakkautettiin, hän sanoi puheessaan keskustan kesäpäivillä.

Nykyinen perustuslaki sanoo, että tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, ja pääministeri johtaa valtioneuvostoa sen jäsenten kantojen yhteensovittamiseksi.

–Viime vuosikymmenelläkin hallituksen ja hallinnon sisällä käytiin kyllä moninaisia vääntöjä, mutta se on yleisinhimillistä, eikä aiheuttanut maalle erityisiä haittoja. Viime vuosina on sitä vastoin myönnettävä, että julkisuuteenkin on tullut asioita, joiden taustalla on puutteellinen yhteensovittaminen, joskus vaakasuunnassa ja joskus pystysuunnassa, Vanhanen kommentoi.

–Havaitsin kyllä jo viime vuosikymmenellä valtion lohkoutumisen turvallisuuskysymyksissä, vaikka samaan aikaan laajan, siis monia hallinnonaloja koskevan, turvallisuuden merkitys korostui. Nyt hybridiuhista puhuttaessa tämä ymmärretään yhä paremmin. Siiloutumisen ja reviirinvartioimisen sijasta tarvitaan aitoa koordinaatiota ja tiedonkulkua, hän jatkoi.

Vanhasen mukaan puolustusneuvostolla oli pitkä perinne itsenäisyyden alkuvuosilta. Sodan jälkeen siitä säädettiin asetuksella vuonna 1957. Pääministerin puheenjohdolla toimineen puolustusneuvoston jäseniä olivat keskeiset puolustukseen liittyvät ministerit, ja sillä oli pääministerin alainen sihteeristö. Tasavallan presidentin osallistumisen aktiivisuus vaihteli eri aikoina.

–Kun suhteellisen usein ja monimuotoisesti kokoontuneessa puolustusneuvostossa oli tarvittaessa läsnä myös alan ylintä virkamiesjohtoa, neuvostosta muodostui myös ylimmän poliittisen johdon ja turvallisuuden virkamiesjohdon vuorovaikutuspaikka. Tätä vuorovaikutuksen tarvetta korostaisin nyt erityisesti. Tarve koskee paitsi puolustusta, myös kaikkia muita yhteiskunnan elintärkeitä sektoreita, Vanhanen sanoo.

Puolustusneuvostoa ei Vanhasen mukaan kuitenkaan ole tarpeen perustaa uudelleen, sillä kasvavan muutosvauhdin lisäksi ympäristössä sotilaallisen ja muun turvallisuuden osa-alueet kytkeytyvät yhä enemmän toisiinsa.

–Siksi on paikallaan muodostaa aikaisempaa puolustusneuvostoa nykyajassa vastaava turvallisuusneuvosto, joka kokoaa yhteen valtioneuvoston tasolla kaikki turvallisuusalueet tehdäkseen ne tehokkaasti yhteen sovitetuksi. Nykyinen virkamiestyönä toimiva turvallisuuskomitea toimisi valmistelevana foorumina, hän ideoi.

Vanhasen kaavailema neuvosto toimisi pääministerin puheenjohdolla ja tarjoaisi säännöllisen kokoontumispaikan, jossa luontevasti korkein poliittinen johto ja korkein virkamiesjohto mahdollisine vaihtuvine asiantuntijoineen kävisi vuoropuhelua ja kaikki keskeiset toimijat pysyisivät ajan tasalla.

–Kriisitilanteiden johtaminen on aina vaikeaa. Päätöksiä joudutaan tekemään usein puutteellisin tiedoin ja muut toimijat omilla päätöksillään saattavat muuttaa tilannetta koko ajan. Perusedellytyksistä on kuitenkin pidettävä huolta ja nämä liittyvät riittävään ennakointiin, hyvään tilannekuvatoimintaan ja selkeään johtamisjärjestelmään. Kansallinen turvallisuusneuvosto palvelisi mielestäni kaikkien näiden perustekijöiden tarpeita, Vanhanen toteaa.