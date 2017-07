Professorin huomio terveydenhuollosta: ”Suomen tilanne on erikoinen ja huolestuttava”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri, Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen arvioi, että Suomen tilanne terveydenhuollon valinnavapauden suhteen poikeeaa muista EU-maista.

–Suomen tilanne on siitä erikoinen, että meillä on julkisena palveluna tuotetun terveydenhuollon rinnalla sairausvakuutuskorvaukseen tukeutuva yksityisen terveydenhuollon järjestelmä. Sairausvakuutusjärjestelmässä potilaalla on yksityisten toimijoiden suhteen ollut aina täydellinen valinnanvapaus, kunhan annettu hoito on täyttänyt Kelan kriteerit hoidon tarpeellisuuden osalta. Tosin hoidon sairausvakuutuskorvaukset ovat nykyään vain murto-osa hoidon kustannuksista, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Hän arvioi, että potilaan valinnanvapautta voitaisiin Suomessa laajentaa kehittämällä sairausvakuutusjärjestelmää.

–Kela voisi tässä mallissa rahoittaa perusterveydenhuollon lääkäripalveluja myös julkisen tuotannon osalta ja näin helpottaa lääkäripalvelujen saatavuusongelmia. Korvaahan Kela jo kunnille sairaskuljetuksen kustannuksia. Kelalla on myös olemassa tietojärjestelmät sairausvakuutuskorvausten maksatukseen.

Sairausvakuutuksen laajentaminen on Lehtosen mukaan kuitenkin ristiriidassa sen kanssa, että yhtenä tavoitteena sote-uudistuksessa on ollut monikanavaisen rahoituksen poisto.

–Se ei kuitenkaan näytä onnistuvan, kun työterveyshuolto on jäänyt sote-uudistuksen ulkopuolelle, hän kommentoi.

Potilaan valinnanvapaus palveluntuottajien välillä on Lehtosen mukaan pääsääntö Euroopassa. EU-komission asiantuntijaryhmä arvioi parhaillaan perusterveydenhuollolle ehdotettuja eurooppalaisia laatukriteerejä. Lehtonen uskoo, että yksi todennäköinen laatukriteeri on se, kuinka suurella osalla väestöstä on oma lääkäri.

–Tässä suhteessa Suomen tilanne on huolestuttava, sillä komission tilastojen mukaan Suomi oli 16 Euroopan maan vertailussa huonoin, kun vain alle 70 prosentilla potilaista oli oma lääkäri. Esimerkiksi Norjassa ja Virossa tämä luku on 99 prosenttia.

Lehtosen mukaan Suomessa myös niiden potilaiden osuus, jotka perusterveydenhuollossa asioivat saman lääkärin kanssa on laskenut voimakkaasti.

–Hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollossa on kuitenkin täysin kriittistä hoidon laadun ja kustannushallinnan kannalta. Terveydenhuoltojärjestelmän kannalta onkin tärkeämpää, että potilas voi valita sellaisen lääkärin, jonka hoidossa hän haluaa olla pitkään, kuin että potilas voi jatkuvasti vaihtaa lääkäriltä toiselle.