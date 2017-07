Kova täyslaidallinen Suomelle: ”Hullunkurista nappikauppaa”

SDP:n piirihallituksen jäsen, lakimies Valtteri Aaltonen arvioi, että Helsinki ja Suomi ovat jäämässä jälkeen Pohjoismaiden alueen kilpailussa. Sillä voi hänen mukaansa olla merkittäviä vaikutuksia suomalaisten hyvinvointiin.

–Mistään sattumasta ei tietenkään ole kyse siinä, että yritykset ja osaajat suuntaavat Tukholmaan eikä Helsinkiin. Ruotsin valtio tukee Tukholman kasvua ja kehitystä kymmenkertaisella Summalla verrattuna siihen, mitä Suomen valtio panostaa Helsinkiin. Ruotsissa on hyvin ymmärretty se, että maan menestyksen perusta luodaan metropolialueilla. Nykymuotoisessa taloudessa uuden kasvun avaintekijät syntyvät isommissa kaupungeissa. Ja ennen kaikkea pienten maiden ainoat metropolit kilpailevat toisten maiden metropolien, eivät oman maan pienempien kaupunkien kanssa. Metropolialueiden menestys niiden välisessä kilpailussa taas vaikuttaa olennaisesti koko maan menestykseen, hän kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

–Samalla kun kilpailijamaissa tehdään valtakunnallisesti johdonmukaista politiikkaa kansainvälisesti houkuttelevien metropolien luomiseksi, täällä harrastetaan hullunkurista nappikauppaa toiseen suuntaan, hän jatkaa.

Aaltonen nostaa esiin päätöksen, jonka mukaan Fimean pääpaikka on edelleen Kuopio, vaikka sen henkilöstöstä suurin osa työskentelee yhä Helsingissä. Suomi ilmoitti viime viikolla myös hakevansa Euroopan lääkevirastoa EMAa Suomeen. Aaltonen arvioi, että Fimean sijoittumista koskeva ratkaisu on käytännössä kuolinisku Suomen haaveille saada EU:n lääkintävirasto Helsinkiin.

–Jos näin, niin Fimean 50 työpaikkaa Kuopiossa voivat olla veronmaksajille todella kalliita työpaikkoja, hän huomauttaa

Aaltonen sanoo, että järkevä ja kestävä alueellinen elinkeino- ja elinvoimapolitiikka voi perustua vain alueiden omiin vahvuuksiin, ei yrityksiin siirtää vahvuuksia ”mahtikäskyllä” paikasta toiseen.

–Sellainen on huonoa aluepolitiikkaa, joka aiheuttaa isot kulut, mutta tuottaa vähän hyvää. Fimea olkoon tästä paraatiesimerkki. Laitoksen elintärkeät asiantuntijat olivat Helsingissä ja kansainvälinen asiakaskunta halusi asioida Helsingissä. Laitoksen asiantuntijoilla ei ollut mitään halua siirtyä pois pääkaupungista ja nyt puhutaan pääasiassa sellaisista työntekijöistä, joilla kyllä on työpaikkojen suhteen valinnanvaraa. Kuopion kokoisessa kaupungissa on myös rajoitetusti työpaikkoja tarjolla korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden yleensä korkeasti koulutetuille puolisoille, mikä heikentää muuttohaluja entisestään. Kuopiossa ei myöskään ollut valmiina sellaista lääketieteellistä klusteria, joka olisi kyennyt tarjoamaan laitokselle sen edellyttämän asiantuntijatyövoiman. Helsingin vahvuuksia ei yksinkertaisesti ollut mahdollista laittaa muovikassiin ja kantaa Kuopioon vaikka kuinka haluaisi.

Aaltonen korostaa, että alueiden pitäisi keskittyä kehittämään todellisia omia vahvuuksiaan ja erityispiirteitään, joissa niiden on mahdollista saada suhteellista kilpailuetua.

–Ja valtion kannattaa tätä työtä tukea. Mutta kannetulla vedellä on taipumus pysyä kaivossa keskimäärin tosi huonosti ja työpaikkojen siirtely valtion päätöksillä ei yleensä toimi. Sen sijaan jos ihmiset ja työpaikat eivät kohtaa, valtion pitäisi aktiivisesti tukea sitä, että ihmisten olisi nykyistä helpompi muuttaa sinne, missä heille on töitä tarjolla.

Myös Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on arvioinut, että Fimea-päätös vaikeuttaa Euroopan lääkeviraston hakua.

–Hallituksen jääräpäisyys epäonnistuneimmassa alueellistamisessa surullista. EMA-haku vaikeutuu entisestään vaikka osa Fimeaa Helsingissäkin, Vapaavuori sanoi viikolla.

