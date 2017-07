Ministeri patistaa tv:ssä: Jokainen suomalainen kotimaanlomalle, toisi 7 000 työpaikkaa

Matkailu on Suomen nopeimmin kasvava elinkeino, mutta samaan aikaan kotimaanmatkailu on suomalaisten keskuudessa aliarvostettua, katsoo elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

Lintilä kertoo Ylen Aamu-tv:ssä, että tavoitteena on saada jokainen suomalainen lomailemaan kotimaassa.

–Meillä on menossa haaste ”lomaile Suomessa”. Lomailu kotimaassa kannattaa. Se jättää kaikki eurot kotimaahan. Tavoitteena on, että jokainen suomalainen tekisi yhden kotimaanmatkan, joka toisi 800 miljoonaa euroa lisää alalle ja noin 7 000 työpaikkaa, Lintilä sanoo.

–Meidän kotimaan matkailu on aliarvostettua. Me lähdemme hakemaan ulkomaan kohteita, joihin halutaan tutustua. Mutta luulen, että aika harva on lasi-iglussa nukkunut tai käynyt karhuja katsomassa erämaassa. Meillä on kotimaassa erittäin mielenkiintoisia kohteita. Ne on löydettävä ja kyllä ne pitäisi pystyä tuotteistamaan. Me olemme pikkaisen vaatimattomia, ministeri jatkaa.

Samalla Lintilä kuitenkin tunnustaa, että esimerkiksi lennot Etelä-Suomesta pohjoiseen ovat ”suhteellisen arvokkaita”. Hän toivookin, että hinnoissa tapahtuisi ”jonkinnäköisiä vastaantuloja”.