S-ryhmä: Alepoiden –60%-tarrat tulevat koko Suomeen

S-ryhmä kertoo laajentavansa myöhäisten iltatuntien alehinnoittelun koko Suomeen.

HOK-Elannon Alepa-myymälöissä on ollut Happy Hour -käytäntö, joka on tarkoittanut, että vanhoiksi menossa olevista tuotteista on saanut 60 prosentin alennuksen tavallisen 30 prosentin sijaan.

S-ryhmä kertoo tavoittelevansa ruokahävikin pienentämistä 15 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.