Suomen syntyvyysluku pysäytti uuden ministerin – ”Suurin huoleni on pienituloisten kuilu”

Tänään perhe- ja peruspalveluministeriksi noussut Annika Saarikko (kesk.) kertoo toivovansa, että sote-uudistuksen ohella hän voisi keskittyä myös perhepolitiikkaan. Tiedotustilaisuudessaan Saarikko kertoi haluavansa ajaa perhekeskusuudistusta ja pitää yllä keskustelua perhevapaauudistuksesta.

–Minulle tämä kaikki tarkoittaa sitä, että voisimme poliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa kääntää aidosti painopisteen tuleviin suomalaisiin, että Suomi olisi aidosti lapsimyönteinen maa. Jos kuvaan omaa poliittista ajatteluani parilla sanalla, niin sen keskeinen ulottuvuus liittyy suomalaisiin koteihin. […] Kun kodeissa voidaan hyvin, Suomi voi hyvin, Saarikko sanoo.

Yle uutiset kertoi viime viikolla, että Suomessa on alkuvuoden aikana syntynyt ennätyksellisen vähän lapsia. Syntyvyys on nyt yhtä matalimmalla tasolla sitten 1800-luvun nälkävuosien, jolloin Suomessa asui noin kaksi miljoonaa ihmistä. Saarikko kertoo, että uutinen pysäytti hänet.

–Haluan aika aralla mielellä arvioida, mistä tuo kaikki johtuu. Pitää myös tunnistaa, että suomalaisten toive ja käsitys hyvästä perheestä ja sen koosta on ehkä muutoksessa. Siellä taustalla heijastuu ehkä myös yleinen kokemus epävarmuudesta. Asumisen hinta kaupunkikeskuksissa, työelämän epävarma tilanne, kokemus siitä, missä vaiheessa elämä on riittävän valmis vaikkapa työuran suhteen niin, että perheellistyminen olisi mahdollista.

–Kaikkein suurin huoleni tuossa tilastossa kohdistuu siihen, että kuilu toivotun lapsiluvun ja toteutuneen lapsiluvun välillä on suurin pienituloisissa perheissä. Lapsiperheköyhyys näkyy myös tässä tilanteessa.

Hallituspuolueista ensin perussuomalaiset ja nyttemmin Uusi vaihtoehto on vastustanut perhevapaauudistusta, eikä Juha Sipilän (kesk.) hallitus lähde sitä valmistelemaan. Saarikko kuitenkin katsoo, ettei tämä linjaus estä häntä käymästä asiasta keskustelua.

–Perhevapaauudistuksesta oma puolueeni on pitänyt erittäin myönteisenä, että tuo uudistus olisi aloitettu jo tällä vaalikaudella. Tästä ei kuitenkaan päästy hallituspuolueiden kanssa yhteisymmärrykseen, mutta se ei tule estämään itseäni pitämästä keskustelua yllä. Oma kantani perhevapaauudistukseen on myönteinen, Saarikko toteaa.

–Suomalaisten perheiden osalta omalla vastuullani on vahvimmin perheiden palvelujärjestelmä, eli se mitä suomalaiset tunnistavat vaikkapa neuvolapalveluina. Tämä painopiste on ensisijainen. Että perhekeskukset, neuvola sen sydämenä, tulisivat toteutumaan saman katon alla koko Suomessa. Se on ensimmäinen ja tärkein tavoitteeni.