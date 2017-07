Jussi Halla-aho: ”Minun on vaikea ymmärtää syyllistyneeni rikoksiin ihmisyyttä vastaan”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho moittii Suomen lain pykälää kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Kyseisen lain perusteella itse tuomion saanut Halla-aho pitää pykälää epäselvänä, mutta tarpeellisena.

Halla-ahon mukaan laissa pitää olla pykälä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, koska ”on olemassa tilanteita, joissa vaikuttajat voivat aiheuttaa suuria tragedioita puheillaan”. Kyseinen rikoslain pykälä jakautuu Halla-ahon mielestä selkeästi kahtia: yhtäältä pykälässä on maalaisjärjellä käsitettävä osuus ja toisaalta epämääräinen vihapuheosuus.

–Jos sanoo rumasti erityissuojelua nauttivista väestöryhmistä, niin syyllistyy samaan rikokseen. Minusta on aika huvittavaa se, että pykälä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on isomman otsikon alla, joka on sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan, Halla-aho sanoi SuomiAreenassa Porissa.

Halla-aho viittasi omaan tuomioonsa, jonka hän sai blogikirjoituksestaan korkeimmasta oikeudesta (KKO) vuonna 2012. Halla-aho väitti vuonna 2008 julkaistussa parodianomaisessa kirjoituksessa muun muassa, että islaminuskonto on pedofiliauskonto ja että ryöstely ja verovaroilla loisiminen on somalien kansallinen ja ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre.

–Minun on henkilökohtaisesti aika vaikea ymmärtää sitä, että minä, tai Teuvo Hakkarainen, olen lain mukaan syyllistynyt rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksiin. Tämä tavallaan nakertaa ihan oikeiden rikosten tuomittavuutta, että samaan kategoriaan lasketaan se, että ihminen sanoo Facebookissa rumasti jostakin ihmisryhmästä, Halla-aho sanoi ja lisäsi, että näin tehdessään ihminen saattaa puhua jopa totta, mutta sanoo sen poliittisesti epäkorrektilla tavalla.

Myös kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps.) on saanut sakkotuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan Facebook-kirjoittelustaan.

Matias Turkkila moitti niin ikään Halla-ahon oikeusprosessia siitä, että lain tulkinta oli epäselvää, sillä tuomiot olivat erilaisia eri oikeusasteissa. Käräjäoikeus ja hovioikeus tuomitsivat Halla-ahon vain uskonrauhan rikkomisesta, mutta KKO kovensi tuomiota.

Ex-perussuomalainen ja vastikään eduskunnassa aloittanut juristi Matti Torvinen paheksui myöhemmässä keskustelussa KKO:n tuomion kyseenalaistamista. Torvinen kuuluu nykyään Uusi vaihtoehto -ryhmään parinkymmenen muun ex-perussuomalaisen kanssa.