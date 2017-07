Ex-perussuomalainen sai ”ääriryhmiltä” lempinimen: ”Kuvastaa sitä, että jakauma oli olemassa puolueessa”

Vastikään eduskuntaan Hanna Mäntylän tilalle noussut Matti Torvinen (uv.) kertoi Porin SuomiAreenassa lempinimestään, jonka hän sai perussuomalaisissa. Torvisen mukaan liikanimi kertoo jakaumasta, joka puolueeseen oli syntynyt.

Torvinen kuvaili perusteilla olevaa ex-perussuomalaisten uutta puoluetta, Sinistä tulevaisuutta, ja kielsi jyrkästi, että kyseessä olisi loikkareiden puolue. Hänen mukaansa media ja kilpailevat poliittiset toimijat, ennen kaikkea perussuomalaiset, ovat luoneet kuvan loikkareiden puolueesta.

–Ei, me olemme eronneet perussuomalaisesta puolueesta ja sen jälkeen luomme uuden puolueen, joka on Sininen tulevaisuus, hän sanoi SuomiAreenassa.

Torvinen on taustaltaan juristi. Hänen mukaansa Siniselle tulevaisuudelle on ominaista kunnioittaa perusoikeuksia ja sananvapautta. Torvinen sanoo kannattavansa pienyrittäjyyttä, ja työelämän uudistaminen on hänelle tärkeää. Hänen mielestään Sininen tulevaisuus tekee työtä etenkin työväenluokan työntekijöiden ja keskiluokan eteen.

–Itsehän olen saanut ääriryhmiltä perussuomalaisissa nimityksen Toveri Torvinen, ja se kuvastaa sitä, että tämä jako ja jakauma oli olemassa perussuomalaisissa, Torvinen sanoi SuomiAreenassa Porissa.

–Olemme siis kriittisiä, mutta me emme ole rasistipuolue, hän sanoi.

Simon Elo (uv.) luonnehti keskustelussa populismin huonoa tolaa, millä linjalla oli myös perussuomalaisten ex-puheenjohtaja Timo Soini (uv.). Hänen mukaansa populismi oli alun perin myönteinen asia ja edusti tapaa, jolla kansalle kerrottiin asiaa kansankielellä ja otettiin ihmiset huomioon.

– Ei se, jos ihminen puhuu läpiä päähänsä, puhuu rasistisia tai fasistisia juttuja, joista voidaan joutua käräjille tai möykkää sosiaalisessa mediassa, ja sanotaan, että tämä on populismia. Jos tuo on populismia, niin se sana on pilattu, Soini sanoi SuomiAreenassa.

Myös Veli-Matti Saarakkala (uv.) viittasi osin samaan asiaan luonnehtiessaan perusteilla olevaa puoluetta.

–Tämä puolue ja tämän ydin tulee toimimaan sillä lailla, että emme ole tuolla käräjäsaleissa kiistelemässä siitä, mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa. Se on ihan turhaa energian käyttöä, hän sanoi ja lisäsi tietävänsä ”varsin konservatiivisena ja yhä maahanmuuttokriittisenä poliitikkona, että se on ihan mahdollista”.