Näkökulma: Höpö höpö, Juha Sipilä – ja pari muuta lomalaisen huomiota

Parin viikon lomailu ulkomailla (sori siitä, Mika Lintilä) auttoi vieroittautumaan päivittäisen uutisvirran kahlaamiselta. Mutta aivan kokonaan uutisilta ei voinut välttyä. Tässä muutama huomio kuluneilta uutisviikoilta. Ne koskevat sotea, perustuslakivaliokuntaa ja JEF-yhteistyötä. Nappaa mielenkiintoisin kohta tai vaikka kaikki. Lopussa seisoo kevennys.

Höpö höpö, Juha Sipilä

Perustuslakivaliokunta ehti torpata hallituksen valinnanvapausmallin, joka olisi tuonut mukanaan julkisten terveyskeskusten yhtiöittämiset. Käytännössä se kuitenkin tarkoittaa, että koko sote-uudistus seisoo, vaikka maakuntauudistusta koskevat lakiuudistukset on ”ladattu ja varmistettu”.

Jos joku ihmettelee, miksi maakuntauudistus ei etene, niin syy liittyy pelin politiikkaan. Kokoomuksella ei ole mitään halua tukea keskustaa sille vaikeassa maakuntauudistuksessa, ellei valinnanvapaus etene samalla. Tilanne on kuin toimintaelokuvien panttivankien vaihdosta: vastakkaiset puolet lähettävät oman vankinsa etenemään samanaikaisesti. Jos vain toinen puoli lähettää, ei sille jää mitään takuita saada omaa vankiaan puolelleen.

Oppositiopuolueet saivat perustuslakivaliokunnan lausunnosta yllykkeen vaatia taas, että sote-uudistus valmisteltaisiin uudestaan mutta parlamentaarisesti, eli mukana olisivat kaikki puolueet. Viimeksi tänään maanantaina sitä vaati vasemmistoliiton Li Andersson, joka perusteli laajaa yhteistyötä sillä sinällään varsin hyvällä perusteella, että uudistuksen käytännön toteuttajaksi näyttää jäävän seuraava hallitus. Siinä voi varsin hyvin olla eri puolueet mukana kuin nykyisessä hallituksella, eikä esimerkiksi vasemmistoliitolla ole tietenkään mitään halua edistää minkään julkisen terveysaseman yhtiöittämistä.

Sipilä antoi näille puoluejohtajille kuitenkin heti rukkaset. Ei ole aikaa, hän sanoi. Se on höpö höpö -puhetta, eikä pidä paikkaansa. Aikaa on, jos vain halutaan. Politiikassa kaikki on mahdollista, kunhan sovitaan.

Oikeampi syy Sipilän rukkasille lienee se, ettei hänellä ole mitään halua neuvotella sote-uudistusta uudestaan. Oppositiojohtajien puheita parlamentaarisesta yhteistyöstä kun seuraa aina lista vaatimuksista, jotka sote-uudistuksessa olisi huomioitava.

Kun kokoomuksen kanssa on päästy näinkin pitkälle ja keskusta on saamassa haluamansa maakuntamallin ja -hallinnon, niin minkä ihmeen takia Sipilä lähtisi neuvottelemaan uudelleen esimerkiksi Vaasan aluesairaalasta, maakuntien lukumäärästä tai mistään muustakaan?

Ruisleipää ja lakipykäliä

Perustuslakivaliokunnan torjuva kanta valinnanvapauteen oli loppujen lopuksi odotettu, eikä siihen liittynyt sen kummempaa dramatiikkaa. Pakkoyhtiöittäminen oli kieltämättä raju vaatimus.

Kaikin puolin koko sote-matkan varrella on syntynyt kuva, että kokoomuksen vaatimus laajasta valinnanvapaudesta kiskaistiin stetsonista tai ravistettiin hihasta sinä samana hämyisenä yönä, kun keskusta runttasi läpi 18 maakuntaa vastoin kaikkia suosituksia (asiantuntijat pitivät 9–13 aluetta sopivana). Valinnanvapauden lakiesityksiä kun muokattiin kesken lausuntokierroksen ja koko paketin lähettämisestä perustuslakivaliokuntaan jäi sellainen maku, että läpimenoa enemmän haettiin perustuslain tulkintaa.

Samalla syntyi laaja julkinen poru niin sanotuista perustuslakifundamentalisteista. Ihan oikein. Suomessa perustuslain tulkinta kuuluu eduskunnan perustuslakivaliokunnalle. Siksi se on ja sen kuuluukin olla luonteeltaan poliittista.

Mutta nyt vaikuttaa siltä, että perustuslakivaliokunta arvioi valinnanvapauslakeja puhtaasti suhteessa perustuslakiin ja sen takaamiin perusoikeuksiin. Sehän on suunnilleen sama asia kuin joku yrittäisi raamattua lukemalla selvittää, mikä on kirkon nykytila. Eikö perusoikeuksien toteutumista nykyisin olisi voitu arvioida laajemmin ja vasta sitten pohtia, heikentääkö vaiko parantaako lakiesitys perusoikeuksien toteutumista?

JEF – askel kohti Natoa?

Täysin kahvit väärään kurkkuun -uutinen itselleni oli Suomen osallistuminen Britannian johtamaan Joint Expeditionary Force -liittoumaan. Yllättävä se oli siksi, että vaikka liittymisestä puolustusministeri Jussi Niinistö (uv.) kertoi jo helmikuussa ja SDP:n kansanedustaja Mika Kari syytti häntä pimittämisestäkin, tapahtui liittyminen sittenkin melko vähällä keskustelulla.

Ruotsissa nousi asiasta valtava äläkkä jo syksyllä 2015, kun tieto liittymisen valmistelusta vuoti julkisuuteen. Asia nähtiin Ruotsin lehdistössä vahvasti askeleena kohti Natoa. Onhan kyse Naton kehysvaltioryhmittymästä, joka voisi mahdollisesti toimia Naton korkean valmiustason yhtymänä tai sen osana.

Syksyllä 2015 keskustelu yllätti myös eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Ilkka Kanervan (kok.), jonka mukaan ruotsalaiset kollegat eivät asiasta olleet maininneet yhteisissä tapaamisissa vielä halaistua sanaa. Samaan aikaan Suomessa ja Ruotsissa painotettiin syvenevän puolustusyhteistyön merkitystä. Itse asiassa puolustusministeri Jussi Niinistö (uv.) kertoi saman vuoden marraskuussa, että hänen ruotsalaisen kollegansa Peter Hultqvist oli nimenomaisesti kertonut, ettei JEF-yhteistyö etene.

Missä ja milloin tämä poliittinen venda tapahtui, on vielä selvittämättä.

Nato-yhteys on hyvä muistaa, sillä vaikka julkisuudessa puolustusministeri Niinistö pyrki häivyttämään mielikuvaa Natosta ja ”mini-Natosta”, Suomi ja Ruotsi ovat ensimmäiset JEF:n jäsenmaat, jotka eivät ole Naton jäseniä. On poliittisista silmälaseista kiinni, millaisena harppauksena kohti Natoa JEF-jäsenyyden haluaa nähdä, mutta selvää on, että se integroi Suomea ja Suomen asevoimia yhä vahvemmin Naton järjestelmiin.

Ja vielä kesän kevennykseksi vihreiden puoluekokouksen parhaimmat palat:

Väistyvä puheenjohtaja Ville Niinistö linjasi puheessaan, että etujärjestöjen ja lobbareiden valtaa on vähennettävä. Hetken kuluttua hän sanoi toimittajille, että tehtävät kansainvälisissä ympäristöjärjestöissä kiinnostavat.

Uusi puheenjohtaja Touko Aalto totesi taas linjapuheessaan, ettei sote-uudistuksen valmistelua pitäisi aloittaa aina vaalien jälkeen joka kerta uudestaan. Sen jälkeen hän esitti listan vaatimuksia niistä muutoksista, joita vihreät ajavat alkaen maakuntien lukumäärästä ja valinnanvapauden laajuudesta.

Kirjoittaja on Uuden Suomen toimittaja.