”Syvän rauhan aika lopullisesti ohi” – Suomikin seuraa, vaikuttaako joku Saksan vaaleihin

Suomi ja Eurooppa seuraavat nyt tarkkaan syksyllä Saksassa käytäviä vaaleja turvallisuuden ja kyberturvallisuuden näkökulmasta, sanoo oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.). Hän kertoi näkemyksistään Porin Suomi Areenassa kokoomuksen järjestämässä keskustelutilaisuudessa.

Häkkänen pitää ongelmallisena sitä, että vieläkään ei ole kunnolla pystytty määrittelemään sitä, milloin kyberhyökkäys loukkaa toisen valtion kansallista suvereniteettiä. EU:ssa pitäisi olla asiasta yhteinen käsitys, hän katsoo.

–Meidän täytyy varautua myös siihen, että tietyt valtiolliset toimijat tekevät erilaista, käytännössä kansallista suvereniteettiä loukkaavaa toimintaa. Siinä ehkä hyvin kieli keskellä suuta nyt sanoen, niin hyvin suurella mielenkiinnolla seuraamme nyt Saksan vaaleja, että minkälaista vaikuttamista siellä tapahtuu, Häkkänen sanoo.

–Myös ministereiden kesken Eurooppa-tasolla käymme sitä keskustelua, että kuinka vakavasti näihin kyberhyökkäyksiin tulee suhtautua. Missä vaiheessa ne tulkitaan samanlaisiksi loukkauksiksi kuin fyysiset loukkaukset? Tämä on kansainvälisessä politiikassa ja oikeudessa yksi isoimpia tulevien vuosien kysymyksiä: kuinka paljon tietoverkkojen kautta tai kybermaailman kautta voi vaikuttaa toisen maan asioihin, ennen kuin oikeasti reagoidaan ja huomataan, että kyse on selvästä suvereniteetin loukkauksesta.

Häkkänen katsoo, että niin kauan kuin yhteistä käsitystä reagointitavoista ei ole, kyberhyökkäyksiä voidaan vahvistaa. Yhdysvaltain vaalien lisäksi keväällä laajaa huomiota herättivät Ison-Britannian julkiseen terveydenhuoltoon kohdistettu hyökkäys sekä laajalle eri puolille maailmaa levitetty Petja-kiristysohjelma.

Kybervaikuttaminen kuvaa omalla tapaa myös sitä, että maailmanpoliittinen tilanne on muuttunut. Puolustusministeriön suunnittelija Charlotta Collén katsoo, että poikkeuksellisen pitkään jatkunut ”syvän rauhan aika” on jäänyt lopullisesti taakse.

–Se oli pitkässä historian perspektiivissä ollut poikkeuksellista, mutta emme sitä itse käsittäneet sellaisena. Siitä syystä ollaan jollain tapaa palaamassa tietynlaiseen normaaliin toimintatapaan valtioiden välillä, mutta toimintamenetelmät ovat muuttuneet valtioiden välillä. Tässä pitää herätä, että yhteisvaikutus valtioiden ja ei-valtiollisten toimijoiden välillä muuttuu aika kovaa vauhtia, Collén näkee.

Suomen aseman kannalta pahimmat turvallisuusuhat ovat Collénin mukaan kuitenkin toisaalla globaalissa järjestelmässä.

–Kaikkein pahinta on kuitenkin se, että Suomi ei pääse mukaan neuvottelupöytiin – oli aihe mikä vain. Jos meidät jätetään ulkopuolelle jostakin esimerkiksi suurvaltapoliittisesta syystä, meidän vaikuttamismahdollisuutemme ovat hyvin pienet.

–Toinen asia on kansainvälisen oikeusjärjestelmän hiipuminen ja heikentyminen. Pienen maan kuten Suomen turva on ja on ollut aina ennenkin turvautuminen kansainväliseen normistoon. […] Venäjän toiminta Krimillä oli aivan räikeä osoitus siitä, että lait unohtuvat silloin, kun se on poliittisesti mahdollista.

Kansainvälisen yhteisön kykenemättömyys puuttua asioihin näkyy myös kyberturvallisuudessa.

–Yksi hyvä esimerkki on se, että YK:n puitteissa ei haluta mitään perustavanlaatuista kybersopimusta, koska Kiina estää sen viimeisen saakka. Tästä syystä emme voi odottaa globaalilta tasolta suuria, vaan nyt täytyy keskittyä Euroopan kyberpuolustuksen kehittämiseen sekä siihen liittyvään säädöstyöhön.