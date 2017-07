EK:n johtaja: ”Erot Suomen hoitojonoissa ovat järkyttävät”

Suomessa erot eri sairaanhoitopiirien hoitojonoissa ovat järkyttävät, katsoo Elinkeinoelämän keskusliiton työelämä-sektorin johtaja Ilkka Oksala blogissaan. Hän kertoo, että huhtikuussa hoitoonpääsyä odotti 113 772 potilasta.

–Esimerkiksi sisätaudeissa huonoimmassa sairaanhoitopiirissä oli yli 180 vrk jonoissa olevien suhteellinen osuus yli kolme kertaa suurempi kuin parhaissa sairaanhoitopiireissä. Samoin on tilanne silmäsairauksien osalta. Keuhkosairauksien osalta huonoimmassa sairaanhoitopiirissä on yli 180 vrk jonoissa olevien suhteellinen osuus yli kuusi kertaa suurempi kuin se on parhaissa sairaanhoitopiireissä, kertoo Oksala.

Hän katsookin, että suuria eroja selittää ennen muuta organisointikyky. Samalla Oksala huomauttaa, että myös organisointikyvystä on kiinni myös kuntien kyky tuottaa palveluita kustannustehokkaasti.

–Julkisen sektorin kyky tuottaa palveluita kustannustehokkaasti vaihtelee myös todella rajusti. Kunnat käyttivät vuonna 2015 keskimäärin 3 026 euroa asukasta kohti sote-palveluiden järjestämiseen. Erot kuntien välillä olivat suurimmillaan 2,5-kertaisia; matalimmillaan sote-palveluiden järjestämiseen käytettiin noin 2 200 euroa ja korkeimmillaan lähes 5 500 euroa asukasta kohti.

EK:n Oksalan mukaan hoitojonot ja palveluiden kustannustehokas organisointikyky ovatkin suurimmat syyt toteuttaa sote-uudistus.

–Paljon on siis pelissä. Yhdenvertaisuus ei nykyisessä järjestelmässä tosiaankaan toteudu, alueelliset erot ovat suuret ja kasvussa. Myös kokonaiskustannusten jatkuvaa kasvua pitäisi voida hillitä. Helppoa sote-uudistuksen tekeminen ei ole, mutta se on niin tärkeää, että sitä ei pidä jättää tekemättä, Oksala kirjoittaa blogissaan.