EU:sta uusi tiukka metsälinjaus – Meppi Ylellä: ”Me joudumme sijaiskärsijöiksi, kohtuuton taakka”

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta on hyväksynyt tänään kannan, joka toteutuessaan rajoittaisi Suomenkin metsähakkuita. Ympäristövaliokunnan ehdottamat rajoitukset liittyvät hiilinieluihin eli metsiin.

Valiokunnan päätös ei ole lopullinen. Syksyllä se etenee Euroopan parlamentin käsittelyyn.

Ympäristövaliokunnan jäsen, europarlamentaarikko ja RKP:n presidenttiehdokas Nils Torvalds katsoo Ylen Ykkösaamun haastattelussa, että linjauksen myötä Suomesta ja Ruotsista ollaan tekemässä sijaiskärsijöitä ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

–Suurimmat vaikeudet liittyvät tähän – miten sen nyt sanoisi – Bermudan kolmioon: elikkä kun on päästökauppa, joka ei toimi ja taakanjako, joka luultavasti ei toimi, niin luultavasti paineet siirtyvät tähän lulucf:ään, eli hiilinielulaskelmaan, Torvalds sanoo Ylellä.

–Kun suurin osa Euroopan metsistä on Ruotsissa ja Suomessa, niin saattaa käydä sillä tavalla, että me joudumme nyt sijaiskärsijöiksi, kun muut järjestelmät ja muut jäsenmaat eivät kanna vastuuta. Tämä on koko lakiesityksen ehkä pahin virhe. Me joudumme kohtuuttoman taakan kantajiksi, hän jatkaa.

Hiilinieluja koskevat linjaukset muuttuivat ympäristövaliokunnan käsittelyssä hiukan. Komissio ehdotti hiilinielujen laskentatavaksi vertailevaa ajanjaksoa, joka olisi ulottunut vuodesta 1990 vuoteen 2009. Metsäteollisuus on pitänyt ajanjaksoa Suomelle mahdollisimman huonona. Etujärjestö olisi halunnut, että metsänhakkuut olisi sidottu metsien todelliseen kasvuun. Tämä kanta ei kuitenkaan toteutunut, mutta vertailujakso vaihtui vuosille 2000–2012.

Ylen haastattelussa Torvalds valitteli, ettei Euroopassa ja Euroopan parlamentissa edes kunnolla ymmärretä, mikä metsä on.

–Metsä on monelle eurooppalaiselle valtiolle täysin tuntematon asia.

–Kun minä kuulen siihen porukkaan, joka lapsena luki Robin Hoodista ja Sherwoodin metsästä, niin Sherwoodin metsää Englannissa ei itse asiassa ole enää. Muut maat ovat hakanneet metsänsä jo ajat sitten ja nyt me joudumme vastaamaan tästä.

