Tutkija: ”Suomalaista alkoholikulttuuria pitäisi muuttaa vain yhdeltä osaltaan”

Alkoholitutkija Antti Maunu arvioi, että yksi merkittävä muutos suomalaisessa alkoholikulttuurissa olisi käänteentekevä. Kyseessä on alkoholinkäytön sosiaalisuus, johon myös kirjailija ja ex-poliitikko Rosa Meriläinen paneelissa viittasi.

Meriläinen toi esiin, kuinka hänen ystävänsä eivät ymmärtäneet hänen alkoholista kieltäytymistään masennuksen aikana. Hän koki, että ihmisten tapaaminen ilman alkoholia oli vaikeaa. Meriläisen mielestä pitäisi puhua enemmän siitä, että on monia hyviä syitä olla juomatta alkoholia.

Tutkija Antti Maunu tunnistaa ilmiön ja on samaa mieltä. Hän huomauttaa, että Suomessa kieltäytyy usein samalla seurasta ja yhteydestä ihmisiin, kun kieltäytyy alkoholista. Alkoholista on hänen mukaansa ”valtavan hankalaa kieltäytyä, jos on oppinut tähän kosteaan sosiaalisuuteen”.

–Minusta suomalaista alkoholikulttuuria ei tarvitsisi muuttaa kuin tämän symbolisen yhteyden osalta. Me kykenemme osoittamaan, että alkoholi ja sosiaalisuus eivät edellytä toisiaan, Maunu sanoi Porin SuomiAreenassa.

Maunu huomautti, että myös suomalaiset oppivat nuoresta asti sosiaalisia taitoja ja ryhmäytyvät ilman alkoholia. Hän painotti, että alkoholin kulutuksen hillitsemiseksi on tärkeää tarkastella myös tällaisia näkymättömiä syitä, jotka vaikuttavat juomiseen väheksymättä saatavuuskeskustelua, jolla myös on merkitystä. Myös eilen maanantaina perhe- ja peruspalveluministerinä lopettanut Juha Rehula (kesk.) huomautti, että pelkkä lakien säätäminen on riittämätön keino vaikuttaa juomiseen.

Pitkään veivattu alkoholilain uudistus on tulossa eduskunnan suureen saliin syksyllä.