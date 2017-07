Hämmästys uudesta EU-kannasta: ”Ihan lottoa – Ruotsi voisi voittaa, Suomi ei”

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan hyväksymä hiilinieluja koskema niin kutsuttu lulucf-raportti on ollut pettymys suomalaisille. Käytännössä se sitoisi metsähakkuut Suomessa vuosien 2000–2012 tasolle.

Päätös ei ollut lopullinen, vaan sitä käsitellään syksyllä Euroopan parlamentin istunnossa.

–Jos tulevat hakkuut ylittävät maan aikaisemmat hakkuumäärät, ne luetaan päästöiksi. Silloin kyseisen maan täytyy leikata päästöjään vastaavassa suhteessa muilta aloilta tai hankkia markkinoilta päästöoikeuksia, kritisoi valiokunnan jäsen, europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki Puheenvuoron blogissaan.

Hän kertoo äänestäneensä esitystä vastaan. Valiokunnan toinen suomalaisjäsen Nils Torvalds ei osallistunut äänestykseen. Torvalds vierailee parhaillaan Suomessa. Hän kuitenkin kritisoi ehdotusta rajusti Ylen Ykkösaamun haastattelussa.

Metsäteollisuuden energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom pitää hänkin päätöstä Suomen kannalta ongelmallisena. Etujärjestö on ajanut kantaa, joka sitoisi hakkuut metsien todelliseen kasvuun.

–On hölmö näkemys, että kun tulevaisuuden asioita pohditaan, niin linjataan, että metsiä pitäisi käyttää samalla tavalla kuin menneisyydessä. Se ajatus ei aukene itselleni, Fagerblom toteaa Uudelle Suomelle.

–Täällä on tietysti metsää kasvatettu sillä mielellä, että myöskin satoa voidaan korjata, hän jatkaa ja lisää, että Suomen metsien kasvu on tuplaantunut viimeisen 50 vuoden aikana.

Lulucf-raporttia on pidetty rasitteena metsävaltaisille Suomelle ja Ruotsille. Valitun vertailujakson vuoksi se on kuitenkin Suomelle vieläkin hankalampi kuin Ruotsille, moittivat Jäätteenmäki ja Fagerblom.

–Suomessa on ollut lamaa, metsäteollisuus on ollut vaikeuksissa ja puunkäyttö on ollut vähäisempää. Ei varmaan ole kovin järkevää tavoitella sellaista tilannetta, että pidetään tilanne huonona ja puunkäyttö alhaisena samalla, kun biotaloutta pitäisi kehittää, Fagerblom sanoo.

–Ruotsilla on sitten taas vienti vetänyt, talous on ollut hyvässä kunnossa ja kasvusta on hakattu enemmän puuta kuin Suomessa. He voivat sitten tässä lotossa olla voittajia ja jatkaa samalla tavalla, jos tämä jäisi voimaan. Tämä logiikka asettaa maat hyvin eriarvoiseen asemaan.

Asiaa on ympäristövaliokunnan lisäksi käsitelty myös teollisuus- ja energiavaliokunnassa sekä maatalousvaliokunnassa. Niiden kannat olivat Fagerblomin mukaan Suomelle selvästi myönteisempiä. Syyskuussa asia siirtyy Euroopan parlamentin täysistuntoon eikä tämäkään ole vielä lopullinen päätös, sanoo Fagerblom.

–Sitten parlamentti, komissio ja jäsenmaiden vastuuministerit jatkavat yhteisen näkemyksen löytämiseksi. Täytyy toivoa, että sieltä löytyy järjellinen kompromissi.

Metsäteollisuuden Fagerblom myös epäilee, että vaikka puita ei Suomessa kaadettaisi, ne kaatuvat jossakin muualla.

–Kun Suomessa jalostetaan puuta vientiin. Valitettavasti usein täällä tuijotetaan vain Suomea, vaikka meillä ei ole omaa ilmastoa. Mutta pitäisi ymmärtää sekin, että jos niitä tuotteita ei tehdä täällä, niin kyllä ne tehdään muualla ja puut kaadetaan jossakin. On tekopyhä ajatus, että siinä ilmastolle tapahtuisi jotakin hyvää, jos puut kaatuvat naapurimaissa eikä täällä.