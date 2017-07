”Järjetön metsälinjaus voi maksaa Suomelle miljardeja” – Kaj Turunen vaatii EU-pöytään erokorttia

Talousvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Kaj Turunen (uv.) arvostelee Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan hiilinieluraporttia, joka on sitomassa Suomen metsähakkuut vuosien 2000–2012 tasolle. Turusen mielestä asiassa pitäisi uhata jopa EU-erolla.

–Käytännössä tämä tarkoittaa, että Suomi joutuu ostamaan päästökiintiöitä jos aikoo käyttää metsiään. Aivan järjetön ja epäoikeudenmukainen päätös Suomen kannalta, Turunen sanoo tiedotteessa.

Myös moni muu suomalainen päättäjä on ilmaissut pettymyksensä valiokunnan niin kutsuttuun lulucf-raporttiin. Europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki kritisoi sitä, että ”jos tulevat hakkuut ylittävät maan aikaisemmat hakkuumäärät, ne luetaan päästöiksi”.

Kaj Turunen huomauttaa, että vuosina 2000‒2012 metsien käyttö ei ollut Suomessa edes nykytasolla, puhumattakaan siitä, miten eduskunnassa hyväksytty energia- ja ilmastostrategia on lisäämässä metsien käyttöä. Hän huomauttaa, että laskentamalli siirtää vastuun EU:n ilmastotavoitteiden nostamisesta Suomen kaltaisille metsäisille maille. Hän muistuttaa, että metsiä on käytetty historiallisesti eri tavalla jäsenmaissa ja nyt tämä lukitaan ”historiaan niin, ettei kehittäminen ole mahdollista tai ainakin siitä tehdään maallemme kallista”.

Valiokunnan päätös ei kuitenkaan ollut lopullinen, vaan lopullinen kanta ratkaistaan syksyllä Euroopan parlamentin istunnossa. Myös neuvoston odotetaan muodostavan oman kantansa komission ehdotukseen syksyn aikana. Vuoden lopulla edessä ovat vielä komission, parlamentin ja neuvoston väliset neuvottelut.

–Suomen on oltava nyt tiukkana. Kysymyksessä on asia, josta voi tulla Suomelle vuosien saatossa miljardien lasku. Suomen on käytettävä neuvotteluissa rankinta taktiikkaa ja painavinta valttikorttia, joka tarkoittaa erouhkausta. Tämä epäoikeudenmukainen laskumalli on maamme kansantaloudelle kohtalonkysymys.

Turunen huomauttaa, että Suomi on jo EU:lle nettomaksaja, ”Pariisin ilmastosopimuksesta aiheutuvan EU:n epäoikeudenmukaisen sisäisen taakanjaon uhri, Brexitin kustannusten maksaja ja EU:n koheesiorahojen menettäjä”.

–Emme voi ottaa EU:sta kontollemme yhtään enempää samaan aikaan kun muut jäsenmaat luikkivat kuin koirat veräjistä. EU-erolla uhkaaminen tässä asiassa ei ole yhtään liioiteltu ja tarvittaessa se täytyy toteuttaa jos emme saa oikeutta.

