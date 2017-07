Antti Rinne kertoi ”huolestuttavan” esimerkin kotoa: 4 tytärtä kylässä, jokaisella kännykkä esillä

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ottaa SuomiAreenalla kantaa teknologiseen kehitykseen ja teknologian käyttöön. Rinne korosti, että teknologian tulisi olla aina ”alisteista ihmisyydelle”.

Puoluejohtaja kertoi SDP:n omassa tilaisuudessa myös esimerkin kotoaan kehityksestä, jota hän pitää huolestuttavana.

–Minulla on neljä tytärtä, ja kun he tulevat kylään samaan aikaan, niin kyllä jokaisella on kännykkä kädessä, jonka kanssa toimitaan aika paljon enemmän kuin mitä keskustelua käydään siinä keskenään. Minusta se on huolestuttavaa tulevaisuutta, Rinne sanoo.

Samalla Rinne kuitenkin korostaa, että teknologinen kehitys ei sinänsä ole pahasta, vaan päinvastoin auttaa ratkaisemaan tulevaisuuden haasteita. Kehitystä tulisi kuitenkin ohjata politiikalla, hän katsoo.

–Kyllä meillä on paljon sellaisia ratkaistavia ongelmia maapallolla, jos ajattelee ilmaston lämpenemistä ja köyhyyttä. Näissä molemmissa asioissa teknologia saattaa olla ihan älyttömän tärkeä ongelmien ratkaisussa. Kyllä mä väitän, että tämmöinen hiiletön [hiilineutraali] maapallo, tulee vain teknologisen kehityksen myötä.

–Kyllä mun mielestä meidän pitää politiikalla kyetä ohjaamaan näitä teknologisen kehityksen suuntia. Me emme voi politiikalla jarruttaa teknologista kehitystä, mutta meidän pitää pystyä ohjaamaan sitä oikeaan suuntaan ihmisten näkökulmasta, maapallon näkökulmasta.