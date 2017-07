Sauli Niinistö vastaa kritiikkiin: ”Roimivat joka tapauksessa”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vastaa hänen vastaehdokkailtaan tulleeseen kritiikkiin siitä, miksi Niinistö ei halunnut osallistua presidentinvaalitentteihin.

Presidentinvaalien ensimmäinen kierros järjestetään tammikuussa 2018. Niinistö pyrkii vaalissa jatkokaudelle.

–Kyllä minä mukaan lähden, Niinistö vakuuttaa MTV:n haastattelussa SuomiAreenalla.

Niinistö sanoi osallistuvansa ainakin Elinkeinoelämän valtuuskunnan järjestämään vaalitilaisuuteen lokakuun loppupuolella. Sitä ennen hän ei näe tarvetta osallistua keskusteluihin, vaikka vastaehdokkaat roimisivatkin häntä siitä.

–Roimivat varmaan joka tapauksessa, Niinistö nauratti yleisöä.

Niinistö huomauttaa myös, että istuva presidentti ei aiemminkaan ole osallistunut vaalikeskusteluihin puoli vuotta ennen vaaleja.

–Muistelin vähän menneitä ja silloin 12 vuotta sitten, jolloin tilanne oli ihan samanlainen, kun istuva presidentti Halonen oli ehdokkaana. Silloin hän ja myös pääministeri Vanhanen esittivät kumpikin, että ”saammeko työrauhan”. Se tarkoitti sitä, että ensimmäinen vaalikeskustelu käytiin vajaa kaksi kuukautta ennen vaaleja.

–Viime vaaleissa me aloitimme noin kolme kuukautta ennen vaaleja. Nyt vaaleihin on aikaa kuusi kuukautta ja minä en mitenkään osaa kuvitella, että olisi jotakin korvaamattomia vahinkoja siitä, että me emme kuusi kuukautta aikaisemmin – Suomen ennätysajassa – aloita näitä keskusteluja, Niinistö toteaa.