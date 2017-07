Ulkopolitiikan konkari Ilkka Kanerva: ”Maailmanjärjestys on toinen – tulevaisuus on epävarma”

Pitkän ulkopoliittisen uran tehnyt, kansanedustajana vuodesta 1975 toiminut Ilkka Kanerva (kok.) sanoo Washingtonissa pelattavan tällä hetkellä valtapeliä.

Nuoret sukupolvet ovat nähneet Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisen Venäjän ongelmat, terrorismin vastaisen sodan alkavan, lamojen tulevan ja menevän sekä internetin nostavan Yhdysvaltain presidentiksi arvaamattoman tv-tähden.

Nämä sukupolvet ovat kasvaneet maailmassa, jossa uutisointia värittävät terrori-iskut, ilmastokysymykset ja pakolaisaallot.

Elämmekö dystopiassa, Ilkka Kanerva?

–Kyllähän poliittista turbulenssia on koettu, vastaa Kanerva, joka on nähnyt 42 vuoden ajan politiikan eturivistä maailman kehityksen ja sen myllerrykset.

Epävarma tulevaisuus

Vuonna 1967 arabivaltioissa käytiin niin sanottu ”kuuden päivän sota”. Parikymppinen Ilkka Kanerva oli tuolloin lähes varma, että sota eskaloituu myös Eurooppaan.

–Näin, että siitä kehittyy jotain, joka repii Euroopan reippaasti. Pelkäsin sen eskaloituvan nopeasti tänne. Olin silloin nuori."

Lopulta valtiot itse kykenivät tekemään sovinnon ja suursodan uhka väistyi kansakunnan yltä.

–Nykyään maailmanjärjestys on toinen. On niin paljon muitakin toimijoita kuin vanhat kansallisvaltiot. On niin paljon kansallisvaltioiden toimintaan vaikuttavia tekijöitä, joita ei osattu nähdä.

Tällaisiksi Kanerva mainitsee esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja pakolaisvirrat.

–Ne ikään kuin vyöryvät ylitse. Terrorijärjestöt erityisesti muuttavat turvallisemman maailman sellaiseksi, jossa ihmiset kokevat epävarmuutta siihen, että onko kriisinsietokyky ja tilanteen hallinta kyseenalaistettavissa.

–Tulevaisuus on epävarma.

Tilannetta ei Kanervan mukaan paranna se, että kansallisvaltioiden johtajat eivät suostu pelaamaan yhteisten pelisääntöjen mukaan.

–Jotkut keskeiset pelaajat vähät välittävät kansainvälisen oikeuden pelisäännöistä. Valtioiden suvereniteettia, ihmisoikeuksia, oikeusvaltioiden periaatteita ja pienten valtioiden olemassaoloa koetellaan. Totta kai tämä herättää epäilyksen, että pysyykö tilanne hallinnassa.

Kanerva ei suostu tarkentamaan, keitä ”pelaajia” hän tarkoittaa.

–Niitä esiintyy Lähi-idän näyttämöllä ja Ukrainassa.

”Läntisen maailman arvot vaarassa”

Suomenkin yhteiskunta on rakentunut länsimaisten arvojen varaan. Näihin kuuluvat muun muassa tasa-arvo, ihmisoikeuskysymykset ja sananvapaus.

Kanervan mukaan maailmassa elää tällä hetkellä noin 1-2 miljardia ihmistä länsimaisilla arvoilla.

–Meillä on huomenna maailmassa 8-9 miljardia ihmistä. Pysyvätkö meidän arvot sellaisina, joille tämä maailman yhtenäisyys rakentuu? Se on iso kysymys. Ovatko meidän arvomme sellaisia, että ne kestävät tämän turbulenssin?

Kanerva on pitkällä urallaan profiloitunut ulkopolitiikan taitajaksi. Hän vietti aikaansa Yhdysvalloissa viime syksynä ennen presidentinvaaleja Etyjin tarkkailijana.

Donald Trumpia ennen vaaleja aliarvioinut suomalainen media saa häneltä pyyhkeitä.

–Meillä media rakentaa uutisointiaan liiaksi CNN:n varaan. En kuulu hänen fan clubiinsa, mutta toivon korrektiutta.

–Washingtonissa käydään tällä hetkellä kisaa siitä, mikä eri valtakeskuksista on se, joka ryhtyy johtamaan orkesteria. Siellä on sille sellainen hieno termi kuin ”hallinnon aikuiset”. Tämä on vähän vastapainoa impulsiiviselle toiminnalle, jota presidentti saattaa edustaa.

Dystooppisesta tilanteesta huolimatta Kanerva ei suostu pelkäämään. Hän on vuosikymmenten ajan nähnyt poliittisten kriisien lopulta purkautuvan, kun kehitys on antanut ratkaisulle mahdollisuuden.

–Olen huolissani. Se on oikeampi sana kuin pelko. Haluan nähdä, että sittenkin vastuullinen päätöksentekokulttuuri vallitsee. Kehitys tuo tullessaan uusia mahdollisuuksia ja sitä kautta avaa uusia yhteisiä innostuksen ikkunoita.