Ministeri selvensi radiossa: 2 syytä miksi Suomeen pitäisi ottaa 300 pakolaista lisää

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) arvioi Ylen Ykkösaamussa, että Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrä on palautumassa ennalleen vuoden 2015 pakolaiskriisin jälkeen.

Vuoden 2015 aikana Suomeen saapui yli 30 000 turvapaikanhakijaa.

–Nythän meillä on koko ajan tullut lähemmäksi sitä, mitä se oli ennen vuotta 2015 eli noin 5000–8000 ja voi jopa mennä alemmaksikin, Risikko sanoo Ylellä.

Kevään aikana Risikko ehdotti, että Suomen tulisi kasvattaa omaa pakolaiskiintiötään 300 pakolaisella. Ehdotus herätti runsaasti keskustelua ja tuolloin vielän perussuomalaisia edustanut Sampo Terho (uv.) tyrmäsi sen.

Risikko selventää nyt, miksi hänen mielestään pakolaiskiintiötä tulisi kasvattaa. Hänen mukaansa kiintiöpakolaisten kohdalla Suomi pystyy paremmin varmistamaan, keitä maahan on tulossa ja keitä todella otetaan. Risikko korostaa, että pakolaiset ovat kaikkein hädänalaisimmassa asemassa.

–Tällä hetkellä, kun tulee sellainen hallitsematon vyöry, tai yleensä kun astutaan rajan yli, niin me emme voi tietää heti kättelyssä, onko henkilöllä tarve turvapaikkaan. Siinä tulee kaikki käsittelyt, valitusvaiheet, vastaanottokeskusolosuhteet tulee järjestää. Mutta kun henkilöllä on jo valmiiksi pakolaisstatus, niin on katsottu jo valmiiksi, että tälle henkilölle tarvitaan turvapaikka, Risikko toteaa.

–Siksi olen sitä mieltä, että meidän pitäisi päästä sellaiseen tilanteeseen, että A) olisi varmaa, että tarvitsee turvapaikan ja B) että saisi itse valita.