Tarja Halonen vertasi perussuomalaisia syrjähyppyyn – Putkonen: ”Vanha suola janottaa”

Presidentti Tarja Halonen hauskuutti SuomiAreenan yleisöä hupaisalla perussuomalaisvertauksella, johon perussuomalaisten työmies Matti Putkonen tarttui heti. Paneelissa puhuttiin perussuomalaisten ja median suhteesta.

Moni perussuomalainen on kokenut median suhtautuvan perussuomalaisiin negatiivisemmin kuin muihin puolueisiin. Toisaalta ex-puheenjohtajaa Timo Soinia on luonnehdittu median lemmikiksi. SuomiAreenan paneelipätkän voi katsoa Iltalehden videolta. Haloselta kysyttiin paneelissa, ”kävikö tässä niin, että Soini otti median panttivangiksi”.

–Kyllä meidän monien mielestä kävi, Halonen sanoi ja kysyi, miksi perussuomalaisten möläytyksille pitäisi olla kiltimpi kuin muille.

Tarja Halosen mukaan perussuomalaisiin suhtautumisessa oli ensirakkauden huumaa ja ”epätavallisen suhteen” jännitystä.

–Luulen, että perussuomalaistenkin kohdalla on tapahtunut, että suhde on vähän vakiintunut ja arkipäiväistynyt. Se on niin kuin mikä tahansa syrjähyppy. Se ei enää kiehdo samalla tavalla. Ja kiva on turvallisessa seurassa vähän tunnustaa, että kyllä mäkin taisin olla siihen vähän ihastunut, Halonen sanoi ja yleisössä räjähti kunnon naurunremakka.

Hauskuuttaminen jatkui, kun perussuomalaisten työmies Matti Putkonen tarttui Halosen vertaukseen ja ilmoitti, että ”lähdetään uudelleen hurmauskierrokselle”.

–Parempi olla siellä missä on, eikä tarvitse sitten sinunkaan sanoa Tarja jossain vaiheessa, että vanha suola janottaa, Putkonen sanoi.

Halonen näpäytti, että hänelle perussuomalaiset ei ole koskaan ollut sellainen – ”ei vanha, eikä uusi”.

–Kuitenkin kauhean kiinnostunut olet meistä ollut, Putkonen sanoi.

–Koska te olette mahdollinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Ota iisisti, Halonen heitti väliin.

–Puhutaan siitä sitten, kun Pena ei ole kuuntelemassa, Putkonen sanoi Halosen säestäessä, että itse asiassa Pena ei ole paikalla.

Halosen rakkausvertauksesta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.