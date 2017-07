Petteri Orpo väläyttää veroalea: ”Pidetään huolta ostovoimasta”

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) toivoo syksyn työmarkkinaneuvotteluista ”fiksuja ja järkeviä” ratkaisuja. Samalla hän väläyttää, että hallitus voisi osallistua neuvotteluihin ostovoimaa tukevilla veroratkaisuilla eli käytännössä veroalennuksilla.

–Pidetään huolta ostovoimasta. Se on palkansaajien ja myöskin kotimaisen kysynnän kannalta tärkeää. Siinä meillä [hallituksella] voi olla joku rooli syksyllä, Orpo sanoo työmarkkinoita koskevassa keskustelutilaisuudessa Porin SuomiAreenassa.

Hallituksen puoliväliriihessä huhtikuussa Orpo painotti toivovansa maltillisia palkkaratkaisuja. Nytkin hän pitää tärkeänä, että eri talouden ja yhteiskunnan ratkaisuilla tulisi nyt ”betonoida talouskasvu vahvalle pohjalle”.

–Meidän talous on kasvanut nyt muutaman kuukauden. Ja tämä on tämä valtiovarainministerin rooli sellainen, että on pakko muistuttaa, että muutama kuukausi ei vielä takaa sitä, että ollaan kestävällä pohjalla.