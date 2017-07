Liitolta kova vaatimus SuomiAreenassa: ”Kiky-tunnit pois”

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ja teollisuusaloja edustavan Teamin puheenjohtaja Heli Puura kertovat auliisti, että työntekijäpuoli hakee palkankorotuksia syksyn työmarkkinaneuvotteluissa. Eloranta ja Puura esiintyivät Porin SuomiAreenalla järjestetyssä keskustelutilaisuudessa. Kumpikaan ei halunnut ottaa kantaa korotusten suuruuteen.

Puura kertoo Teamin pyrkivän myös eroon kiky-tunneista.

–Kaksi selkeää tavoitetta on. Ensiksi palkankorotukset ensi syksyn neuvottelukierroksella. Ja toinen on sitten näistä kiky-tunneista pois pääseminen. Täytyy sanoa, että tässä on palkkamalttia harjoitettu koko 2010-luku. Talouden keskeinen ajuri on myös se, että työtä tekevät pärjäävät työllään, tulevat sillä toimeen ja että saadaan ostovoimaa Suomeen.

Eloranta perustelee palkankorotusvaateita myös Tilastokeskuksen tänään julkistamalla talouden kasvuluvulla. Suomen bruttokansantuote kasvoi 1,9 prosenttia viime vuonna. Myös verokertymä ja yritysten voitot kasvoivat noin kolme prosenttia. Samalla Puura ja Eloranta korostavat ostovoiman, eli myös palkkojen, merkitystä Suomen talouskasvulle. Tämän myös valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) myöntää.

–Ymmärrän hyvin sen halun ostovoiman kasvattamiseen ja hyväksynkin sen näkemyksen. Ostovoiman kasvamisella on erinomainen merkitys kotimaiseen kysyntään ja sitä kautta työllisyyteen, sanoo Orpo.

–Pitää kuitenkin nyt pitää huoli siitä, että kun me olemme suurella vaivalla ja isoilla uhrauksillakin saatu kilpailukykyämme paremmaksi, ettemme tavallaan tee tyhjäksi ja tärvätä sitä, mitä nyt on tehty. Antaa sen kiky-sopimuksenkin vaikutuksen nyt purra, valtiovarainministeri vetosi palkansaajaliikkeeseen.

Teknologiateollisuuden työnantajia edustava Eeva-Liisa Inkeroinen hämmästelee kovia puheita palkankorotuksista. Hän huomauttaa, että vaikka julkisuudessa on puhuttu maltillisista ratkaisuista, ovat nimellispalkat kasvaneet talouskriisin jälkeen 17 prosenttia.

–Kun ajattelee, miten huonoa talouden kehitys on ollut, niin palkat ovat nousseet yllättävän hyvin.