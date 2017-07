Pahoinpiteli siskoaan kunnian takia – KHO karkotti: ”Osoitti piittaamattomuutta perustuslain arvoja kohtaan”

Korkein hallinto-oikeus on päättänyt karkottaa sisartaan kunnian takia pahoinpidelleen irakilaisnuoren. Asiaa oli aiemmin käsitelty Helsingin hallinto-oikeudessa. Korkein hallinto-oikeus (KHO) hylkäsi valituksen, joka oli tehty Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisusta.

Nuori irakilaismies oli saanut pahoinpitelystä kuuden kuukauden ehdollisen vankeustuomion.

Korkein oikeus vetoaa muun muassa perustuslaissakin todettuihin suomalaisiin arvoihin.

–Rikoksen laadun osalta korkein hallinto-oikeus totesi, että perheen sisäinen, kulttuurisiin syihin perustuva väkivaltakäyttäytyminen osoitti piittaamattomuutta sellaisia arvoja kohtaan, joita turvataan sekä Suomen perustuslaissa että Suomea velvoittavissa kansainvälisissä sopimuksissa, KHO toteaa ratkaisussaan

Korkein hallinto-oikeus kertoo, että karkottamispäätöksen kokonaisharkinnassa oli huomioitu rikoksen laadun lisäksi valittajan, eli kunniaväkivallalla uhanneen, henkilökohtaiset olosuhteet. Viime mainittuihin kuuluivat muun ohessa valittajan nuori ikä, hänen suomalainen seurustelukumppaninsa sekä hänen Suomessa aloittamansa opinnot. Karkotusta puoltavia seikkoja KHO piti kuitenkin painavampina.

KHO myös katsoi, että irakilaisnuori on turvallista palauttaa Etelä-Irakiin.

–Hakija on nuori, työkykyinen ja perheetön mies, ja shiialaisena arabina hän kuuluu Etelä-Irakissa valtaväestöön. Hakija on elänyt suurimman osan elämästään Irakissa ja hänen isänsä on muuttanut asumaan takaisin Irakiin, joten hakijalla on sinne vahvat siteet, KHO totesi.