Yllättävä kiitos Bernerille haukutusta liikennekaaresta: ”Tärkeää, että jotkut uskaltavat ottaa turpaan”

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) sai Porin SuomiAreenassa osakseen yllättävää kiitosta rohkeudestaan lainvalmistelijana. Kiitokset esitti entinen poliitikko ja vasemmistoliiton ex-ministeri Suvi-Anne Siimes.

Berner joutui alkuvuodesta voimakkaan myllytyksen kohteeksi valmistellessaan suurta liikennelain uudistusta, liikennekaarta. Hän joutui keskeyttämään tammikuun lopulla liikenneverkkoyhtiön valmistelun kohdattuaan voimakasta vastustusta poliitikkojen ja yritysmaailman taholta.

Nykyisin Työeläkevakuuttajien Telan toimitusjohtajana työskentelevän Siimeksen mukaan poliitikolta tarvitaan rohkeutta, jota hänen mielestään Berneriltä löytyy kosolti.

–Haluan kyllä ihan tässä kiittää. Sitä (rohkeutta) sinulta ei ole puuttunut. Minusta se on kauhean tärkeää, että jotkut uskaltavat ottaa turpaan tässä maailmassa, Siimes sanoi.

–Uskaltaa toimia vastoin sitä perinteisintä sääntöä. Se on hirveän tärkeä asia, koska aina tarvitaan ne turpaan ottavat edelläkävijät, hän jatkoi vuolaita kehujaan.

Siimes huomauttaa, että ilman tällaisia edelläkävijöitä heidän jälkeensä tulevien uudistajien työ ei olisi mahdollista.

–Rohkeuden toinen puoli on riski. Meillä tavallaan riskinottokyky on kaikilla tasoilla yksilöistä yrityksiin ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, se on kauhean heikko. Yhdistän sen osaksi ikääntymisen tuomaan varovaisuuteen yhteiskunnallisena ilmiönä.

Puitteet kunnossa, mutta riskejä puuttuu

Siimeksien mielestä riskinottokykyä pitäisi kasvattaa ja opetella suhtautumaan epäonnistumisiin enemmän tarpeellisina opetuksina, jotka ”lisäävät yhteistä tietoa siitä, mikä on mahdollista”. Hän huomauttaa, että Suomessa on hyvät turvaverkot ihmisille ja säällinen konkurssilainsäädäntö yrityksille, eli niin sanotut puitteet olisivat kunnossa.

–En vain tajua, mistä se (heikko riskinottokyky) johtuu, Siimes sanoi.

Paneeliin niin ikään osallistuneet Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju sekä Nokian ja F-Securen hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa olivat samaa mieltä. Kangasharju kuitenkin huomautti, että Suomessa on rohkeita ja kiinnostavia start up -yrityksiä kaiken aikaa enemmän.

Siilasmaa puolestaan painotti, että kyseessä on yhteiskunnallinen kysymys ja Suomen pitäisi olla yhteiskuntana valmiimpi kokeilemaan, jolloin epäonnistumisesta tulisi tuskattomampaa. Hän huomauttaa, että jos perustulokokeiluja olisi käynnissä yhteensä kahdeksan kappaletta, seitsemän toivottaisiin epäonnistuvan todella nopeasti.

Tällä hetkellä Suomessa on käynnissä yksi perustulokokeilu. Myös Siimes huomautti, että kokeiluja olisi pitänyt aloittaa enemmän.

Ministeri Berner esitti kohutun liikennekaaren yhteyteen alkujaan suuria mullistuksia, muun muassa liikenneverkkojen yhtiöittämistä sekä autoveron alentamista tai poistamista ja siirtymistä tienkäyttömaksuihin, mikä hyydytti autokaupan Suomessa. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) torppasi aikeet nopeasti.

Liikennekaari hyväksyttiin lopulta eduskunnassa huhtikuussa varsin paljon muuttuneena alkuperäisestä esityksestä. Taksialan sääntelyn purkaminen kuitenkin toteutui, vaikka myös se sai osakseen voimakasta vastustusta niin taksialan sisältä kuin muun muassa perussuomalaisten ja demareiden joukosta.