Ministeri huolestui demokratian tulevaisuudesta – Pelkona median ”räätälöityminen”

Suomessa käynnistyy syksyllä laaja mediaselvitys, kertoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) Porin SuomiAreenassa.

Bernerin mukaan vastaavia selvityksiä on tehty aiemmin Ruotsissa ja Tanskassa. Ministeri kertoo, että selvityksen taustalla on median murrokseen liittyvät huolet. Berner arvioi, että demokratian kannalta on huolestuttavaa kehitystä, jos lukijalla ei ole enää pääsyä moniäänisten viestien pariin.

–Ehkä meillä on tietynlainen haaste se, että media räätälöityy. Se tarkoittaa sitä, että jos seuraa tietyntyyppistä mediaa, niin sinulle tulee ja sinulle syötetään tietynkaltaisia uutisia. Tämä on demokratian kehityksen kannalta erittäin hankalaa, toteaa Berner.

–Demokratiassa tarvitaan sananvapauden lisäksi myös sitä, että ihmisellä on oikeus riittävään, moniarvoiseen ja monipuoliseen tietoon. Kysymys on, miten tämä tulevaisuudessa turvataan.

Selvityksen yhtenä tarkoituksena on Bernerin mukaan pohtia, miten yhteiskunta voisi taata pääsyn riittävän moniäänisten tietojen pariin.

–Sen yksi pohdinta on juuri tässä, miten me turvaamme demokratian kannalta keskeiset oikeudet ja velvollisuudet.