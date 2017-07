Professori pelkää: ”Sotilaallinen vastakkainasettelu lisääntyy dramaattisesti Itämerellä”

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja, professori Markku Kangaspuro vaatii poliitikkoja tarttumaan hanakammin Itämeren turvallisuustilanteen kärjistymiseen.

Asia nousi esille keskustelussa Porin SuomiAreenassa.

Kangaspuron mukaan tarvittaisiin ”pari maaryhmää tai johtavaa, arvovaltaista poliitikkoa tekemään aloite” vakauttavista lisätoimista Itämeren alueella.

–Ei voi olla niin, että väistämättä Syyrian kriisi, Ukrainan kriisi, Krimin miehitys säteilee Itämeren alueelle siten, että se aiheuttaa sotilaallisen vastakkainasettelun lisääntymisen dramaattisella tavalla, jota toistaiseksi onneksi vielä ei ole tapahtunut, Kangaspuro sanoi.

Hän huomautti, että kun ”tälle sotilaallisen vastakkainasettelun tielle lähdetään, sitä on kauhean vaikea pysäyttää”. Kangaspuro painotti, että siksi kannattaisi pysäyttää kehitys nyt ja siirtyä muihin keinoihin mieluummin ennemmin kuin myöhemmin, jolloin pysäyttäminen on jo kovin vaikeaa.

Vanhanen: ”Sen kanssa joudutaan elämään”

Keskusteluun SuomiAreenassa osallistunut keskustan presidenttiehdokas, kansanedustaja Matti Vanhanen huomautti, että Suomi totta kai pyrkii pitäytymään Itämerta myöten mahdollisimman hyvin kansainvälisen jännitteen ulkopuolella ja sen tavoitteen eteen tehdään öitä. Hän kuitenkin lisäsi, että asiaan tuo ”tietyn realismin se, että jännite ei ole syntynyt itsestään, vaan se on heijastumaa pitkälti Ukrainan kriisistä ja osin ehkä myös Syyrian tilanteesta”.

–En oikein usko sitä, että muut pelkästään meidän ruskeiden tai sinisten silmien takia haluaisivat viedä sen jännitteen myös täältä pois, vaan sillä on oma heijastumansa tänne. Sen kanssa joudutaan elämään, ja pitää muistaa, että me olemme myös itse suomalaisina pieni osa sitä jännitettä, Vanhanen sanoi.

Vanhanen lisäsi, että Suomikin toteaa, että Venäjä-suhde ei ole Ukrainan takia tällä hetkellä normaali, vaan päällä on rajoittavia kaupallisia ja poliittisia toimia, mikä vaikuttaa kokonaisuuteen.

Kangaspuro huomautti, että jännittyneessä tilanteessa on erilaisia tasoja, joista sotilaallinen vastakkainasettelu on kaikkein vaarallisin, mikä pitäisi pitää mielessä. Hänen mielestään Suomella on oltava erityisintressi pitää Suomi ja Itämeren alue ulkona sotilaalliseen konfliktiin ajautumisesta.

Vanhanen nosti esiin myös syksyn suuret sotaharjoitukset Itämerellä. Syksyllä järjestetään yhtä aikaa Ruotsin Aurora 17- ja Venäjän Zapad-sotaharjoitukset, josta odotetaan jopa Venäjän historian suurimpia sotaharjoituksia. Vanhanen piti tilannetta mielenkiintoisena.

