ABC ja Neste kokoomuksen ehdotuksesta sähköautoille: ”Eriskummallinen ajatus”

Kokoomuksen ehdotus lisätä sähköautojen pikalatauspisteitä pakolla oudoksuttaa alan toimijoita. ABC-ketjujohtaja Antti Heikkinen korostaa, että pyrkimys lisätä latauspisteitä on hyvä, mutta pakkoa hän vierastaa. Myös Nesteen Marketing & Services -liiketoimintojen johtaja Sam Holmberg kummeksuu ehdotusta.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.) esitti Helsingin Sanomissa , että kokoomus ajaa syksyn budjettineuvotteluissa ehdotusta, että valtio velvoittaisi kaikki valtateiden varsilla olevia liikenneasemia investoimaan omaan sähköautojen pikalatauspisteeseen.

–Se että jotakuta pakotettaisiin investoimaan, ketjua tai yrittäjää, johonkin teknologiaan, niin se nyt ehkä on vähän eriskummallinen ajatus. Ei niitä pakkoja ole muutenkaan. Mutta myötämielisesti uusien ja puhtaampien teknologioiden suuntaan pitää suhtautua, Holmberg korostaa Uudelle Suomelle.

–Se tuntuu oudolta ja haasteelliselta.

–Ymmärrän kyllä, että tässä ministeri haluaa puhua muna–kana-ilmiöstä, että autoja tulee, kun on verkostoa. Mutta olisi se aika surullista, jos verkosto on pystyssä, eikä autoja tulisi siltikään. Pitäisi myös niitä keskihintaisia sähköautoja saada markkinoille. Nyt ne ovat vielä aika lailla kalliita vielä monelle tavalliselle kansalaiselle, sanoo ABC:n Heikkinen Uudelle Suomelle.

Mykkäsen mukaan valtio voisi tukea latauspisteiden pystytystä viiden miljoonan euron tukiohjelmalla. Yhden lataustolpan hinnaksi ministeri arvioi 20 000 euroa.

–Se 20 000 euroa kuulostaa minusta alakanttiin ajatellulta, mitä tuollaisen lataustolpan hinta on. Ja kun ajatellaan, että se sähköautokanta on toistaiseksi tosi pieni, niin latauksia tapahtuu vähän, toteaa Heikkinen.

Holmberg ei halua ottaa suoraan kantaa Mykkäsen hinta-arvioon, mutta huomauttaa, että pikalatauspisteen pystyttäminen saattaa vaatia investointeja huoltoaseman sähköverkkoon. Tällöin latauspisteen hinta nousee hänen mukaansa selvästi.

Sekä Heikkinen että Holmberg kertovat toivovansa markkinaehtoisempaa lähestymistapaa. Katteet ovat huoltamotoiminnassa pieniä ja sähköautojen markkina sitäkin pienempi. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kertoo, että kesäkuun loppuun mennessä Suomeen oli rekisteröity yhteensä 1142 sähköautoa.

–Polttonesteiden myynti esimerkiksi on todella pienikatteista toimintaa. Jos velvoitetaan tekemään jotakin semmoista, jolla ei ole bisneskeissiä takana, niin kyllä se on tarkasti mietittävä. Kyllä jokaiselle eurolle ja investoinnille lasketaan meillä takaisinmaksuaika, sanoo lomalta tavoitettu Heikkinen.

–Jos nämä ovat sellaisia investointeja, jotka vain velvoitetaan tekemään ilman minkäänlaista tuotto-odotusta, niin se kuulostaa kyllä aika huolestuttavalta suoraan sanottuna. Se ei ole sitten enää liiketoimintaa, vaan hyvin säänneltyä toimintaa, jossa pakotetaan markkinaehtoisesti toimivat toimijat tekemään liikkeitä, joita ei muuten tehtäisi. Siinä mielessä näen tämän erikoisena. Tämä ei ole ihan normaalia markkinalogiikkaa, jos tällaista harrastettaisiin, pohtii Heikkinen.

Nesteen Holmberg painottaa, että valtion tulisi pyrkiä teknologianeutraaliin suhtautumiseen.

–Jos nämä ratkaisut olisivat markkinaehtoisia ja onnistuttaisiin tasapuolisesti tukemaan kaikkien puhtaampien teknologioiden leviämistä, niin sehän olisi ongelmattomin tilanne kauppiaiden ja tuottajien näkökulmasta.

Tällä hetkellä pikalatauspiste löytyy kaikkiaan 35 ABC-asemalta ja Holmbergin mukaan noin 20 Nesteen asemalta. Vaikka latauspisteet ovat huoltoasemien yhteydessä, ne ovat usein muiden toimijoiden, kuten sähköyhtiöiden pystyttämiä ja ylläpitämiä. Heikkinen kummasteleekin, pakottaisiko kokoomuksen ehdotus ABC-ketjun luopumaan kumppanimallista.

–Tässä vaiheessa hoidamme sen kumppaneiden kautta. Meillä on kysyntää sähköautojen latauspisteille, eikä kaikkea tarvitse aina tehdä itse, vaan joskus on järkevää, että tietyt asiat hoidetaan kumppaneiden kanssa, Heikkinen toteaa.

–Olemme toki samaa mieltä, että huoltoaseman piha on optimaalinen paikka pikalatauspisteelle. Ei siinä mitään. Mutta miten tiheää se verkosto on, sitä ei ollut tässä millään tavalla määritelty, että minkä kokoluokan valtateistä on kyse: yksinumeroisista vai kaksinumeroisista? Sillä on iso merkitys siihen määrään. Suomessa on aika tiheäkin huoltoasemaverkosto, hän jatkaa.