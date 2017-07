Yritys antoi 20 %:n palkankorotuksen eläkeläisille ja pitää yli 70-vuotiaatkin töissä – Toimitusjohtaja: ”En ymmärrä ikärasismia”

Tamperelainen Insinööritoimisto AX-LVI antaa 20 prosentin palkankorotuksen niille, jotka eläkkeelle jäätyään solmivat vielä tuntisopimuksen, kertoo Talouselämä. Palkankorotusten tarkoituksena on houkutella osaavaa työvoimaa jäämään töihin ja palkita konkareita asiantuntevasta työstä.

Kyseessä on pitkäaikainen perinne jo kymmenen vuoden ajalta. AX-LVI:n toimitusjohtaja Urpo Koivula muistelee palkankorotuksen antamisen olleen porukalla keksitty idea. Hän sanoo, että yrityksestä on jäänyt eläkkeelle seitsemän ihmistä, joista vain yksi on kieltäytynyt jäämästä tuntisopimuksella töihin.

–Palkankorotus ei ole töihin jääville ihmisille niinkään kynnyskysymys, vaan pikemminkin kädenojennus, jolla tahdomme osoittaa arvostusta hyvästä työstä, Koivula sanoo Talouselämälle.

Koivulan mukaan yleiskustannustunteja ei juurikaan synny yrityksessä nollatuntisopimuksella työskenteleville. Niin sanottuja luppotunteja ei siis tule kuten muille työntekijöille, jos tekemistä ei ole. Eläkkeelle jäävien kulut yritykselle pienenevät, jonka vuoksi yritys voi antaa ylijäämän työhön jäävien eläkeläisten pussiin.

–En ymmärrä ikärasismia. Asiantuntijatyössä esimerkiksi 50-vuotiaalla on vielä ainakin 15 vuotta hyvää työikää.

AX-LVI:n liikevaihto vuonna 2016 oli 7,2 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä yrityksessä on töissä noin 70 ihmistä, joista neljä on eläkkeellä. Kaksi heistä on yli 70-vuotiaita.

Eläköityneet jatkavat omia töitään esimerkiksi suunnittelijoina, projektipäällikköinä ja muissa asiantuntijatehtävissä.

–Suunnittelutyö pitää myös aivot virkeinä.

Koivulan mukaan eläköityvien palkankorotuksista voisi tulla yleinen käytäntö alalla sen mukaan, mikä yrityksen kustannusrakenne on. Hän sanoo, etteivät eläkeläiset aiheuta juurikaan yleiskuluja AX-LVI:lle.

–En näe estettä yleiseen käytäntöön sellaisilla aloilla, joilla selvästi on työvoimapulaa tai puutetta osaavista työntekijöistä, Koivula sanoo.