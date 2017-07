Nyt tekeydytään ”tukipalveluksi” – Poliisi varoittaa uudesta huijauksesta

Poliisi varoittaa huhtikuun lopulla tietoon tulleesta huijauksesta, jossa huijarit tekeytyvät Microsoftin tukipalveluksi.

Poliisin tietoon tulleissa tapauksissa tietokoneen käyttäjän näytölle on ilmaantunut ilmoitus, että tietokoneella on haittaohjelma, joka paraikaa vie käyttäjän tietoja. Ruudussa näkyy 09-alkuinen puhelinnumero, johon kehotetaan soittamaan viiden minuutin sisällä.

Poliisin selvityksen mukaan kyseessä ei ole Microsoftin tukipalvelu. Numerosta on tarjottu englanniksi maksullista apua väitetyn haittaohjelman poistamiseksi ja joissain tapauksissa myös muita palveluita. Jos maksulliseen tukeen on suostuttu, on ”tukipalvelu” pyytänyt saada avata etäyhteyden tietokoneelle.

Etäyhteyden luomisen jälkeen on laskutusta varten pyydetty avaamaan sähköposti, jonka jälkeen ”tukipalvelu” on etäyhteyden avulla itse luonut laskun. Laskua varten on pyydetty henkilö-, yhteys- ja luottokorttitietoja.

Tietoon on tullut myös tapauksia, jossa on pyydetty näyttämään ajokorttia web-kameran edessä ja siitä on otettu kuva. Seuraavaksi on pyydetty maksamaan lasku joko verkkopankin kautta tai luottokortilla. Maksun jälkeen ”tukipalvelu” on tehnyt mahdollisesti toimenpiteitä tietokoneelle etäyhteyden avulla ja jopa soittanut kansalaiselle, kun toimenpide on tehty.

–Erittäin riskialtista on myös antaa tuntemattoman "tukipalvelun" päästä etäyhteydellä tietokoneelle, koska silloin tuntematon henkilö pääsee käyttämään tietokonetta vapaasti. Vaarana on, että tietokoneelle asennetaan haitta-ohjelmia, kopioidaan tiedostoja tai käytetään kansalaisen tietokonetta suoraan rikolliseen toimintaan, poliisi kertoo.