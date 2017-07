Vääntö perintöverosta: ”Olisi silkkaa ihmisvihaa nollata ihmisten vaivalla ja tuurilla keräämä varallisuus”

Keskustelu perintöverosta on saanut uusia kierroksia Suomessa, kun sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamon tulkittiin hiljattain esittäneen 65 prosentin perintöveroa.

Hiilamo sanoo kuitenkin vain esitelleensä Anthony B. Atkinsonin ajatuksia ja arvioineensa niiden soveltamista Suomessa Kalevi Sorsa Säätiön julkaisemassa raportissa.

–Perintöveron korotuksesta totean raportissa mm, että sillä on vähän poliittista kannatusta Suomessa ja että nykyhallitus on päinvastoin alentanut perintöverotusta. Totean myös se, että perintö- ja varallisuusverotuksen kehittäminen vaatisi kansainväistä yhteistyötä ja että kaikkein rikkaimpien kohdalla on liian usein aivan totta se, että perintö- ja varallisuusvero ovat vapaaehtoisia veroja, Hiilamo kommentoi keskustelua Facebookissa.

Ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja, VATT:n entinen erikoistutkija Heikki Pursiainen pohtii asiaa yleisemmin blogissaan ja ihmettelee, miksi Suomessa tunnutaan ajattelevan, että varallisuuden periytyminen on ongelma, joka pitää ratkaista.

–Todellisuudessa se on hieno asia, josta on syytä iloita, Pursiainen sanoo.

Hän huomauttaa, että varallisuus luo turvallisuutta, vakautta ja antaa mahdollisuuden ottaa riskejä. Se mahdollistaa Pursiaisen mukaan myös sen, ettei ammatin tai koulutuksen valintaa tarvitse tehdä pelkästään rahan takia.

–Mitä suuremmalla osalla suomalaisia on varallisuutta syntyessään tai itsenäistyessään, sitä parempi. Suomi on ollut korkean tulotason maa vasta lyhyen aikaa. Useimpien suomalaisten isovanhemmat syntyivät vielä köyhinä. Varallisuutta on suurimmalle osalle kertynyt vasta sukupolven tai parin verran ja se on usein aika vaatimatonta. Mutta sekin on jotain. Kun jokin suku on kerran noussut köyhyydestä ja saanut kerättyä varallisuutta, olisi mitä suurinta typeryyttä ehdoin tahdoin pyrkiä tekemään siitä uudestaan köyhä. Olisi silkkaa ihmisvihaa nollata ihmisten vaivalla ja tuurilla keräämä varallisuus aina sukupolven vaihtuessa, hän kirjoittaa.

Pursiaisen mukaan varallisuuserojen tasaaminen niin, että yritetään tehdä rikkaista köyhiä on ”järjetöntä ja tuhoisaa puuhaa”.

–Järjellisen politiikan päämääränä on yrittää pitää varakkaat suvut varakkaina ja tehdä mahdollisimman monista köyhistä suvuista varakkaita.

Pursiainen sanoo, että äärimmäinen varallisuuden keskittyminen voi olla yhteiskunnallinen ongelma.

–Mutta Suomessa ei ole tällaisesta kehityksestä hirveästi merkkejä. En myöskään halua väittää, ettei suuria perintöjä saisi verottaa. Järkevä perintöveron taso on tuskin nolla. Ihan järkevät ihmiset kannattavat suhteellisen korkeaakin perintöveroa.